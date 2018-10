Sarah Felberbaum | «Le donne non devono essere privilegiate»

vanityfair

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Un amore extraconiugale, vissuto, per la prima volta, attraverso gli occhi del «mostro». Nessuno come noi, nelle sale italiane dal 18 ottobre, è il racconto di come il caso possa scuotere l’esistenza umana, portandosi via la buona creanza, il cinismo, distruggendo proclami di volontà che si sarebbero creduti eterni. Betty Bottone, interpretata nel film da, mai avrebbe pensato di trovarsi un giorno a ridiscutere i propri bisogni. Sola, perché l’amore non le ha dato che delusioni, la professoressa si è detta decisa a votare la propria vita agli studenti. A Vincenzo (Vincenzo Crea) eterno innamorato di Caterina (Sabrina Martina) e a Romeo (Leonardo Pazzagli), testa calda del cui padre, un narciso arrogante e annoiato, finirà invece per invaghirsi. Nessuno come noi, le foto del filmNessuno come noi, le foto del filmNessuno come noi, le foto del filmNessuno come ...