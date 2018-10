Sanremo si fa in due per i Giovani un ' festival' dedicato Baglioni ' Baudo e Rovazzi alla

Claudio Baglioni lancia Sanremo Giovani : è già boom di iscrizioni. E i due vincitori si aggiungeranno ai 22 Big : Claudio Baglioni ha 67 anni, festeggia 50 anni di carriera e ha una forma atletica da far invidia. Si prepara a un tour de force che ha dell'incredibile: 30 concerti giá sold out in 36 giorni. E dopo ...

Sanremo - rivolta nel carcere nella notte : detenuti lanciano tv e mobili dalle celle. “Due agenti penitenziari feriti” : Quattro ore di rivolta con i prigionieri che gettavano oggetti dalle celle. È quello che è successo la scorsa notte nel carcere di Sanremo. I detenuti della prima sezione, una quindicina, intorno alle 2 hanno iniziato a lanciare tv, mobili e suppellettili e le bombolette a gas accese nel cortile interno. Ne dà notizia il segretario regionale del Sappe, Michele Lorenzo. La protesta è iniziata intorno alle 21, in modo pacifico, per poi riprendere ...

Sanremo - rivolta al carcere : due feriti : 10.41 Una rivolta dei detenuti si è scatenata nella notte nel carcere di Sanremo Calle Armea e due agenti sono rimasti intossicati. Ne ha dato notizia il sindacato Uilpa-Polizia penitenziaria. La rivolta - ha spiegato il segretario Pagani - è stata sedata dopo 4 ore "di violenze e devastazioni". Il carcere di Sanremo può ospitare al massimo 190detenuti. Ne sono presenti,invece, 270. Ad accendere la rivolta sono stati 46 detenuti che hanno ...

Sanremo - per i 60 anni del Panathlon Club due super campioni e un importante convegno : ... 21 maggio 2014, , sotto la guida del giornalista Giacomo Santini, ha istituito la Carta dei Doveri del Genitore nello Sport, che ha affiancato le già note Carta dei Diritti del Ragazzo nello Sport e ...

Festival di Sanremo 2019 - Claudio Baglioni vuole queste due attrici : chi prende il posto di Favino e Hunziker : Il no rifilato a Claudio Baglioni da parte di Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker ha evidentemente avuto un peso piuttosto rilevante sulle grandi news in vista di Sanremo 2019 . Il direttore ...

Beppe Fiorello - due fiction in autunno - ma niente Sanremo : Beppe Fiorello si prepara a tornare su Rai 1 con due fiction, ma smentisce le voci che lo vorrebbero come spalla di Baglioni sul palco dell'Ariston

Sanremo 2019 RADDOPPIA/ Claudio Baglioni condurrà due Festival : Claudio Baglioni parla del suo SANREMO a Tv Sorrisi e Canzoni. Sarà qualcosa di inedito, un Festival diviso in due "per lasciare spazio ai giovani".(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 16:57:00 GMT)

Sanremo 2019 raddoppia - Baglioni : 'Ci saranno due Festival - uno per i giovani e uno per i big' : Un doppio Festival, con il Sanremo dei giovani che però 'non sarà un talent', e anche quest'anno niente eliminazione per i Big all'Ariston: Claudio Baglioni parla in esclusiva con Tv Sorrisi e Canzoni,...

Beppe Fiorello - due fiction per la prossima stagione ma niente Sanremo : Non si ferma Beppe Fiorello che torna su Rai1 la prossima stagione con due personaggi molto differenti tra di loro ma altrettanto reali per due storie vere. Un sottile filo rosso accomuna le scelte professionali dell’attore che commenta: “Mi piace andare a scovare questi personaggi che nessuno conosce, ma che sono eroi del quotidiano. Li cerco perché questa è un’Italia migliore”. Il mondo sulle spalle Su Rai1 è attesa ...