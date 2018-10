Sanremo giovani Rovazzi e Pippo Baudo prossimi conduttori?

Sanremo 2019 - il festival andrà anche in onda a dicembre (ma solo per i giovani). I conduttori? Pippo Baudo e Rovazzi in pole : Il temerario Claudio Baglioni stravolge Sanremo. Quest’anno la kermesse musicale non si limiterà alla canonica settimana di febbraio, bensì raddoppierà a dicembre. Dal 17 al 21, pochi giorni prima di Natale, RaiUno accoglierà i Giovani del festival più famoso del Bel Paese. “La mia ambizione è riuscire a dare a questa rassegna un’attenzione separata e unica”, ha dichiarato il ‘dittatore artistico’ Baglioni, che festeggia ...

Sanremo giovani a Pippo Baudo e Fabio Rovazzi? Prime indiscrezioni ma Claudio Baglioni non conferma : Sanremo Giovani a Pippo Baudo e Fabio Rovazzi? I due nomi sono emersi nel corso dell'incontro stampa che si è tenuto dopo la prima tappa della tournée di Claudio Baglioni, a Firenze, ieri sera. Potrebbero essere Pippo Baudo e Fabio Rovazzi a condurre Sanremo Giovani, a dicembre, su Rai1. Un giovane che si è fatto strada negli ultimi anni e colui che è noto per aver "scoperto" e dato spazio a tanti artisti italiani: la coppia Baudo/Rovazzi ...

Sanremo giovani con Pippo Baudo e Fabio Rovazzi (Anteprima Blogo) : Uno degli appuntamenti a cui tiene di più il direttore artistico del Festival di Sanremo Claudio Baglioni è il Sanremo giovani che quest'anno verrà celebrato non all'interno del "Festivalone" di Febbraio, ma in due serate autonome che verranno diffuse dalla Rete 1 della Rai a dicembre.Baglioni stesso ha tenuto a precisare che questa decisione vuole dare a questa competizione che da sempre è il torneo Cenerentola del Festival, in qualcosa ...

Claudio Baglioni : "Baudo e Rovazzi alla conduzione di Sanremo Giovani? Potrebbe essere interessante" : Dal 17 al 21 dicembre su Rai1 risuonerà la musica del Festival di Sanremo. Quello dei Giovani. Per il suo secondo anno nel ruolo di "dittatore artistico", infatti, Claudio Baglioni ha voluto azzardare, di fatto raddoppiando la kermesse musicale. Non solo la canonica settimana di febbraio, ma anche una a dicembre, dedicata alle nuove leve. "E' stata una mia ambizione: riuscire a dare a questa rassegna dei Giovani un'attenzione separata e ...

Claudio Baglioni : «Pippo Baudo e Rovazzi alla conduzione di Sanremo Giovani? Li abbiamo incontrati» : Claudio Baglioni Si era congedato dal suo palcoscenico più amato con un “Arrivedorci“, ricco di speranza. E, ora, Pippo Baudo potrebbe clamorosamente tornare a Sanremo, dopo appena pochi mesi. Il conduttore di Militello è in lizza per prendere il timone delle due serate di Sanremo Giovani, in onda il 20 e il 21 dicembre su Rai1 in prima serata. Pippo affiancherebbe un partner davvero inconsueto: Fabio Rovazzi. Claudio Baglioni, al ...

Ufficiali le date di Sanremo giovani 2018 - a dicembre su Rai1 con la proroga per le iscrizioni : Sono Ufficiali le date di Sanremo Giovani 2018 su Rai 1 a dicembre. L'ufficio stampa Rai comunica la proroga alle iscrizioni delle Nuove Proposte in vista di Sanremo Giovani 2018 e conferma le date della trasmissione su Rai 1, nel mese di dicembre. La direzione di Rai1, in accordo con il Direttore artistico Claudio Baglioni, reputa necessario prorogare il termine delle iscrizioni a fronte del grande afflusso di Nuove Proposte che ha inviato ...

