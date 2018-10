Sanna a Raggi | felici se Ama abbia cambiato idea su inceneritore

romadailynews

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Roma- “Accolgo positivamente la sindaca che sia d’accordo con quanto il mio territorio dichiara da almeno 15 anni. La mia citta’, le mie associazioni, i miei comitati chiedono lo spegnimento degli inceneritori che sono situati in siti dove c’e’ il cromoesavalente, una sostanza mutogena.mo fatto di tutto per convincere le istituzioni a chiudere quel sito e la Regione Lazio ha accolto positivamente per prima la richiesta”. Cosi’ il sindaco di Colleferro, Pierluigi, replicando al primo cittadino della Capitale, Virginia, sullo spegnimento degli inceneritori di Colleferro deciso dalla Regione Lazio. “Ricordo alla sindaca che, anche se tardi, e’ bene arrivare e che Ama di recente ha ribadito la volonta’ di fare il revamping dell’di Colleferro. Se haanche Ama, io sono contentissimo- ...