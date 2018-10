Sanità | il super ticket non sarà cancellato Al palo le cure gratuite per 110 malattie

Il ministro Grillo annuncia il taglio del superticket sanitario. Ma il Tesoro frena : "Servono 800 milioni" : C'è anche l'abolizione del superticket sanitario nel grande calderone delle misure che il governo intende inserire nella manovra di bilancio. Ad annunciarlo, in un'intervista al Fatto Quotidiano, è il ministro della Salute Giulia Grillo, per la quale il taglio della tassa da 10 euro sulle visite specialistiche sarebbe a costo zero. A finanziarlo sarebbero infatti i risparmi derivanti dalla ricontrattazione con le aziende ...

L’annuncio della ministra della Salute Giulia Grillo : “Aboliremo il superticket sanitario” : La ministra della Salute, Giulia Grillo, annuncia l'abolizione del superticket sanitario e prospetta una rimodulazione del ticket, "aiutando innanzitutto le fasce più deboli, come gli anziani". Per trovare le risorse la ministra punta su un taglio agli sprechi sui farmaci: "Lavoriamo a misure per risparmi mirati".Continua a leggere

Bologna - la rivoluzione della Sanità : super azienda di cura e ricerca : Il piano Sono i tre piloni della sanità del futuro che dovrebbero consentire a Bologna di competere a livello nazionale e internazionale. Lo studio, elaborato nel corso di oltre un anno da un gruppo ...

Istituto superiore di Sanità : su vaccini scelta saggia della maggioranza : 'Si tratta di una scelta saggia. Non credo che si possa parlare di una sconfitta della maggioranza, ma si tratta di una decisione di buon senso dopo aver preso atto della situazione'. Lo ha detto all'...

Istituto superiore di Sanità : su vaccini scelta saggia della maggioranza : "Si tratta di una scelta saggia. Non credo che si possa parlare di una sconfitta della maggioranza, ma si tratta di una decisione di buon senso dopo aver preso atto della situazione". Lo ha detto all'Agi, Gianni Rezza, epidemiologo e direttore del Dipartimento malattie infettive dell'Istituto superiore di Sanità. "Credo che tutte le leggi siano migliorabili - ha sottolineato - ciò vale anche per ...

Sanità : gestire il superafflusso in caso di eventi straordinari - l’esempio del Cardarelli : Il Cardarelli viene preso come esempio per la gestione dell’emergenza in caso di superafflusso di pazienti ed in particolare sui protocolli messi in campo per far fronte ad eventuali situazioni conseguenziali a eventi straordinari. L’equipe di esperti con a capo Hideaki Yoshihara (direttore Emergency and Critical Care Center dell’Ospedale della città di Kagoshima) è stata ricevuta dal direttore generale Ciro Verdoliva che nel corso della ...