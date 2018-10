Sanità | dalla legge di Bilancio fondi per contratti del personale e spese farmaceutiche

Pet therapy pagata dalla mutua : parte dal Piemonte la richiesta al ministero della Sanità : L'assessore Saitta, coordinatore delle Regioni al tavolo nazionale: "A giustificare la proposta non c'è solo la passione degli operatori ma soprattutto i risultati positivi"

Altri sbarchi dalla nave Diciotti : in ospedale a Catania 16 persone per motivi sanitari : Si fa sempre più drammatica la situazione sulla nave Diciotti, carica di migranti ancorata di fronte al porto di Catania per scalo tecnico: dopo lo sbarco nei 27 minori non accompagnati, oggi sono stati fatti scendere 16 adulti per motivi sanitari. Il governo italiano attende una risposta dall’Europa per non farsi carico in esclusiva dei migranti e la linea dura di Matteo Salvini ha dato adito a numerose polemiche e denunce. Nonostante lo ...

Dodici migranti sbarcano dalla Diciotti per motivi sanitari. L’Albania accoglierà venti profughi : Concluso lo sbarco dei primi Dodici migranti - sei uomini e sei donne, da nave Diciotti, ormeggiata al porto di Catania, disposto per ragioni sanitarie. Sono saliti sulle ambulanze diretti all’ospedale Garibaldi. L’ordine di sbarco è stato deciso dal Viminale per 17, ma cinque donne si sono rifiutate di scendere, perché intendono farlo solo con i l...

Sedici migranti potranno sbarcare dalla Diciotti per motivi sanitari - ancora stallo sugli altri : È stato l’Ufficio di Sanità marittima di Catania a ordinare lo sbarco immediato delle undici donne e dei cinque uomini dalla nave Diciotti della Guardia costiera ormeggiata da cinque giorni al porto di Catania. Le donne avrebbero subito stupri durante le permanenza nei campi della Libia, con traumi fisici e psicologici evidenti. Sulle donne, in par...

