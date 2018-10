Samsung Galaxy S8 a 399€ a partire da domani 18 ottobre | come aggiudicarselo

Ricchissimo volantino MediaWorld con Samsung Galaxy S8 e Huawei P8 Lite 2017 dal 18 ottobre : Scatta ufficialmente domani 18 ottobre il nuovissimo volantino MediaWorld che, tra le altre cose, consente di acquistare una serie di smartphone a condizioni economiche molto vantaggiose, come si potrà notare oggi a proposito del Samsung Galaxy S8. Proviamo dunque ad individuare le principali promozioni che agli occhi degli utenti desiderosi di portarsi a casa un nuovo device a condizioni favorevoli potrebbero fare la differenza. C'è anche ...

Altro antipasto per i Samsung Galaxy con Android Pie : dal 17 ottobre nuove app ottimizzate : Ci sono ulteriori anticipazioni che possiamo prendere in considerazione oggi 17 ottobre per tutti coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy destinato a ricevere l'aggiornamento Android Pie e che, al contempo, sono curiosi di capire come cambieranno determinate app proprietarie del produttore coreano nel momento in cui il pacchetto software in questione sarà pronto. Molti tra i nostri lettori probabilmente ricorderanno che abbiamo già ...

Un breve video ci mostra le gesture di Android 9 Pie in azione su Samsung Galaxy Note 9 : Una breve clip caricata in rete mostra la gestione tramite gesture della nuova schermata del multitasking su un Samsung Galaxy Note 9 e Samsung Experience 10 basata su Android 9 Pie. L'articolo Un breve video ci mostra le gesture di Android 9 Pie in azione su Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Pallavolo - Supercoppa Samsung Galaxy A : come acquistare i biglietti per Conegliano-Novara : Supercoppa Samsung Galaxy A: aperta la vendita online dei biglietti per la sfida del 10 novembre tra Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara Si è aperta ufficialmente la vendita online dei biglietti per la Supercoppa Samsung Galaxy A, l’evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport che sabato 10 novembre al PalaVerde di Treviso metterà in palio il primo trofeo stagionale. A contenderselo, ...

Importanti aggiornamenti in rilascio per ZTE Axon 7 - Galaxy A8 (2018) - Moto G5 - ASUS ZenFone Max Pro - Samsung Galaxy S5 Neo - J7 (2016) - J7 Prime e Galaxy Watch : Oggi arrivano Importanti aggiornamenti in rilascio per ZTE Axon 7, Samsung Galaxy A8 (2018), Lenovo Moto G5, ASUS ZenFone Max Pro, Samsung Galaxy S5 Neo, J7 (2016), J7 Prime e Galaxy Watch L'articolo Importanti aggiornamenti in rilascio per ZTE Axon 7, Galaxy A8 (2018), Moto G5, ASUS ZenFone Max Pro, Samsung Galaxy S5 Neo, J7 (2016), J7 Prime e Galaxy Watch proviene da TuttoAndroid.

Samsung ha raggiunto un altro obiettivo : Galaxy Note 9 supera un milione di unità vendute in Corea del Sud : Samsung ha appena annunciato il raggiungimento di un nuovo traguardo: Galaxy Note 9, potente smartphone presentato lo scorso 9 agosto e venduto in […] L'articolo Samsung ha raggiunto un altro obiettivo: Galaxy Note 9 supera un milione di unità vendute in Corea del Sud proviene da TuttoAndroid.

AR Emoji e Super SlowMotion anche per Samsung Galaxy S8 Wind dal 16 ottobre : Continua la lunga serie di novità per gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S8 qui in Italia. A testimonianza dell'impegno da parte del produttore e delle varie compagnie telefoniche che operano nel nostro Paese, infatti, oggi 16 settembre occorre evidenziare che l'aggiornamento di settembre è finalmente disponibile anche per coloro che hanno deciso di puntare su un modello brandizzato Wind nel corso dell'ultimo anno e mezzo. A ...

Non malissimo il Samsung Galaxy Note 9 : il punto sulle vendite : Il Samsung Galaxy Note 9 è stato presentato ad agosto, senza che il produttore asiatico facesse neanche troppi proclami. A distanza di 54 giorni dal giorno della commercializzazione, il dispositivo è riuscito a superare il primo milione di unità vendute presso il mercato coreano. Un dato positivo, anche se non del tutto, visto e considerato che aveva fatto meglio il Note 8, impiegando meno tempo a raggiungere quello stesso traguardo (48 ...

Strabiliante il Samsung Galaxy S10? Secondo Ice universe sarà una necessità : L'ordinarietà che contraddistingue i Samsung Galaxy S9 e Note 9 potrebbe costringere l'azienda sudcoreana ad inventarsi qualcosa di sensazionale per il lancio del Samsung Galaxy S10, che coincide anche con il dispositivo del decennale della serie. Quella appena citate sono dichiarazioni di Ice universe, con cui potrete o meno essere d'accordo. Secondo il noto leaker, la scarsa innovazione dei top di gamma presentati quest'anno avrebbero ...

In anticipo sulla tabella di marcia il Samsung Galaxy S9 : rumors sull’aggiornamento Android Pie : L'argomento riguardante la distribuzione dell'aggiornamento Android Pie su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus può essere trattato in tantissimi modi. Grazie a SamMobile, proprio nella giornata di ieri vi ho riportato qualche anticipazione a proposito dei miglioramenti che con ogni probabilità verranno assicurati alla fotocamera anteriore dello smartphone. In particolare, pur non raggiungendo determinati standard del Samsung Galaxy Note 9, sarà ...

Samsung - il Galaxy Note 10 potrebbe essere più piccolo dei modelli precedenti : In questi giorni tutta l'attenzione dei potenziali acquirenti è incentrata sull'uscita del nuovi prodotti Samsung [VIDEO], il Galaxy Note 9 e il Galaxy S10. Tuttavia ciò non ha impedito alla nota azienda sudcoreana produttrice di dispositivi elettronici di esternare alcune indiscrezioni sul Galaxy Note 10, secondo quanto riporta Ice Universe su Twitter. Una di queste riguarda le dimensioni del display. Il Galaxy Note 10 potrebbe avere un display ...

Samsung Galaxy A8 2018 si aggiorna a metà ottobre 2018 : il nuovo firmware : Samsung Galaxy A8 2018 No Brand sta ricevendo in Italia un nuovo aggiornamento firmware: ecco i dettagli sulle novità al riguardo.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Samsung Galaxy A8 2018 SM-A530F No Brand, quindi senza personalizzazione da parte degli operatori telefonici, dell’arrivo di un nuovo aggiornamento firmware.Galaxy A8 2018 si aggiorna: ecco il nuovo firmware di metà ottobre 2018Si tratta più nello specifico del ...

Già disponibili anticipazioni per Samsung Galaxy S9 sull’aggiornamento di ottobre : fotocamera OK : Ottime notizie per gli utenti che in questi mesi hanno deciso di puntare con decisione sul Samsung Galaxy S9 o in alternativa sul Galaxy S9 Plus. A quanto pare, infatti, oggi 15 ottobre è stata avviata ufficialmente la distribuzione del nuovo aggiornamento di ottobre per il popolare smartphone Android, quello che per intenderci porta con sé la sigla G960FXXU2BRJ3. Nel caso del fratello maggiore parliamo invece di G965FXXU2BRJ3, ma quello che ...

La beta di Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus già a fine mese - forse : La beta di Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus potrebbe essere molto vicina: iniziano a muoversi le cose nelle pagine di supporto, rilascio già a fine mese. L'articolo La beta di Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus già a fine mese, forse proviene da TuttoAndroid.