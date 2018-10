Sampdoria | Audero insuperabile | migliore percentuale di parate nella top 5 d' Europa

Sampdoria - Audero : 'Giampaolo mi piace molto; stile Juve? Sì - perchè...' : ... 'Sotto l'aspetto mediatico, fa piacere quando si parla di te in termini positivi, meno quando se ne parla in negativo' ha spiegato Audero a La Gazzetta dello Sport . 'Ma per quanto mi riguarda, non ...

Ds Sampdoria : 'Audero? Discuteremo il futuro con la Juve' : Carlo Osti , ds della Sampdoria , ha parlato a Sky Sport del portiere in prestito dalla Juventus Emil Audero : 'futuro? E' presto per parlarne, sta facendo un ottimo campionato, il primo di Serie A per lui', spiega Osti: 'E' una stagione impegnativa e ...