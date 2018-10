: Lingua e cibo sono due tra gli elementi che più contraddistinguono l’italianità. Dovremo quindi iniziare a preoccup… - Linkiesta : Lingua e cibo sono due tra gli elementi che più contraddistinguono l’italianità. Dovremo quindi iniziare a preoccup… - Viminale : #ViminaleInforma Comunanza di vedute tra Italia e Usa sui temi del G6 di Lione Sostegno Usa alla Conferenza interna… - Cyber_Feed : • News • #Salvini:prossimo voto,cambio epocale Ue -

Le prossime elezioni europee"produrranno cambiamenti epocali per il futuro dell'Europa".Lo ha detto il vicepremierin un'intervista alla Tass prima della visita a Mosca,oggi. "I nostri avversari parlano di catastrofe in arrivo ma questo riguarda i loro interessi personali.I popoli invece avranno la possibilità unica di creare una nuova unione di territori sovrani basata su principi democratici". "Mantenere buoni rapporti con la Russia è per noi parte degli interessi nazionali (...), le sanzioni sono assurde".(Di mercoledì 17 ottobre 2018)