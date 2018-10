Salvini vola a Mosca | Incontro centinaia di imprenditori italiani che

Riace - Crozza a Che fuori tempo che fa : “Salvini non tollera irregolarità nell’uso di fondi pubblici? Come se Toninelli non tollerasse ministri che sparano cavolate” : “Dice che non si possono tollerare irregolarità nell’utilizzo di fondi pubblici. Scusa Matteo, ma tu che devi ridare 49 milioni e te li sei fatti spalmare in 80 anni?” Cosi Maurizio Crozza nella copertina di ieri di Che fuori tempo Che Fa di Fabio Fazio su Rai 1 ha commentato il post del vicepremier Salvini sulla vicenda di Riace, e ha aggiunto “E’ Come se Toninelli dicesse che non si possono tollerare ministri che ...

Incidente per Salvini : polso fratturato/ Foto - "scivolato come uno scemo" : cosa è successo : Incidente per Salvini: polso fratturato. Ultime notizie, brutta caduta per il ministro dell'Interno: "sono scivolato come scemo", ecco la Foto su instagram(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 10:07:00 GMT)

Salvini e Conte volano in Russia - Mosca diventa il crocevia del governo giallo-verde : Mosca diventa il crocevia del governo giallo-verde. La settimana prossima, mercoledì 17, il giorno in cui si apre a Bruxelles il Consiglio europeo, Matteo Salvini volerà nella capitale russa. Il ...

“Cucchi morto per le fratture? Non credo agli asini che volano”. Le dichiarazioni di Giovanardi - Salvini e sindacati polizia : “Sia chiaro: tra i carabinieri e gli spacciatori, io sto coi carabinieri. Poi se i carabinieri commettono dei reati è giusto che paghino”. Così il 18 gennaio 2017, ai microfoni de La Zanzara (Radio24), l’ex senatore del centrodestra, Carlo Giovanardi, si espresse in merito all’inchiesta bis aperta dalla procura di Roma sulla morte di Stefano Cucchi. Al termine dell’inchiesta fu contestato il reato di omicidio preterintenzionale ai ...

Pietro Senaldi : la Lega vola al 34% - le polemiche sulla manovra fanno bene a Salvini e male a Di Maio : Il governo è al massimo dei consensi, oltre il 62% , malgrado da dieci giorni a questa parte sia bersaglio di feroci critiche. La causa scatenante del fuoco di fila è il Documento di Programmazione ...

Spread vola a 300 punti. Salvini attacca l’Ue : chiederemo danni : Mercati in tensione sulla manovra, lo Spread sfonda i 300 punti poi frena ma le fibrillazioni sui mercati sono le peggiori da maggio scorso. Tensione che si ripercuote anche sugli equilibri di maggioranza con la Lega che incolpa il reddito di cittadinanza che creerebbe caos perchè è una misura ancora poco chiara per quanto riguarda platea e meccanismo, anche se poi precisa. Consulta lo speciale Legge di Bilancio 2019 Matteo Salvini si dice ...

I due vicepremier volano nei sondaggi : Salvini il più gradito - Di Maio il più famoso : La fatidica soglia dei 100 giorni, ormai, è già stata oltrepassata da qualche giorno. E per il governo Conte è arrivato il tempo dei primi bilanci. A stilarli sono l'Euromedia Research di Alessandra Ghisleri e l'agenzia di comunicazione di impresa Klaus Davi and company, che hanno misurato il grado di fiducia degli italiani nei ministri dell'esecutivo gialloverde.Rispetto alle prime valutazioni effettuate i primi di luglio, ...

SONDAGGI/ Matteo Salvini vola al 60% - e con lui la Lega. Berlusconi surclassa Renzi : SONDAGGI politici: le ultime rilevazioni confermano il consenso nei confronti del governo e in particolare della Lega di Matteo Salvini. Gli italiani d'accordo sulle scelte sui migranti(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 08:51:00 GMT)

Draghi e Salvini - volano schiaffi La Bce usa lo spread per attaccarci : Sembra il vestito buono per ogni occasione, quello da mettere addosso alle finanze del Paese quando si tratta di castigare un Governo (legittimamente eletto), per aderire ai desiderata della più opaca finanza. Il Governatore della BCE Mario Draghi fa il verso all’esecutivo italiano Segui su affaritaliani.it

Salvini SULLA COPERTINA DEL TIME/ Ultime notizie “Il politico più influente del paese - e la Lega vola” : SALVINI in COPERTINA sul TIME “Nuovo volto dell’Europa”. UlTIME notizie: “Lo zar che punta a disfare l’Unione Europea". Prima pagina per il vice presidente del consiglio(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 09:01:00 GMT)

La Lega vola nei sondaggi : il partito di Matteo Salvini al 35% - consensi raddoppiati dal 4 marzo : La Lega di Matteo Salvini registra un vero e proprio exploit di consensi attestandosi al 35%, seguita dal Movimento 5 Stelle capitanato da Luigi Di Maio al 26,4% (in netto calo rispetto alle elezioni del 4 marzo). Il partito Democratico risulta essere il terzo partito d'Italia con il 20,8% dei voti.Continua a leggere

Matteo Salvini - sondaggio Swg : la Lega vola anche al Sud : Tutti i sondaggi unanimi danno la Lega di Matteo Salvini oltre il 32 per cento . Ma a guardare bene il dato più impressionante riguarda il Sud. Perché il Carroccio, secondo l'ultima rilevazione di Swg ...

SONDAGGI POLITICI/ Salvini vola - Lega al 33 - 5% : ma per la prima volta il governo cala. Berlusconi in ripresa : SONDAGGI POLITICI: Salvini continua a volare, Lega al 33,5%. Per la prima volta però il consenso del governo cala. Stabile il Pd, Berlusconi in ripresa. I numeri degli altri partiti.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 11:16:00 GMT)

Sondaggi - Salvini vola : ora la Lega è al 33 - 5% - è il risultato più alto della storia : Secondo un rilevazione curata da Nando Pagnoncelli dopo le vacanze estive, il Carroccio avrebbe addirittura superato il Movimento 5 Stelle di 3,5 punti nell’ultimo periodo. Staccatissimo il PD, dato stabile al 17%. Si riprende leggermente Forza Italia, con l'8,7%.Continua a leggere