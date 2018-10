Salvini | sulla manovra non cambiamo una virgola | si tira dritto

Schulz glissa sulla sconfitta bavarese e torna ad attaccare Salvini e Di Maio : La sconfitta dei socialdemocratici tedeschi alle elezioni bavaresi di qualche giorno fa ha evidentemente lasciato il segno, crescente malcontento nei confronti dei partiti pro Europa e la crescita dei sovranisti anche in terra teutonica devono aver colpito nel profondo Martin Schulz: l'eurodeputato ed ex presidente del parlamento europeo infatti, ha voluto dire la sua sull’attuale situazione Politica continentale, rimarcando la necessita' di ...

Schulz glissa sulla sconfitta bavarese e torna ad attaccare Salvini e Di Maio : La sconfitta dei socialdemocratici tedeschi alle elezioni bavaresi di qualche giorno fa ha evidentemente lasciato il segno, crescente malcontento nei confronti dei partiti pro Europa e la crescita dei sovranisti anche in terra teutonica devono aver colpito nel profondo Martin Schulz: l'eurodeputato ed ex presidente del parlamento europeo infatti, ha voluto dire la sua sull’attuale situazione politica continentale, rimarcando la necessità di ...

Immigrati - il titolo-vergogna di Repubblica sulla candidata con Salvini cacciata dalla 'squadra antirazzista' : Più che altro ci si può chiedere cosa ci facesse Titty Astarita , che è stata candidata in una lista civica legata a 'Noi con Salvini', in una squadra di calcio chiamata Afro Napoli United . Da ...

Manovra - tensioni Di Maio-Salvini sulla pace fiscale : cosa dice il contratto M5S-Lega : Ore di lavoro e di tensione a Palazzo Chigi sulla Manovra economica. Questa mattina i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini avevano disertato il vertice di Palazzo Chigi, programmato in vista dell’approvazione di Consiglio dei Ministri del decreto fiscale. Per trovare una soluzione sul nodo della pace fiscale che divide M5S e Lega è stato co...

Manovra - al via il vertice sulla pace fiscale. Ma Salvini e Di Maio non partecipano : È partita la riunione di governo sulla Manovra. Ma al vertice non partecipano nessuno dei due vicepremier: Luigi Di Maio è comunque presente a Palazzo Chigi ma avrebbe scelto di non partecipare per ...

Manovra - tensioni M5S-Lega sulla pace fiscale : Di Maio diserta il vertice. Salvini manda Giorgetti : Alla riunione in corso, oltre al sottosegretario alla Presidenza del Consigli, sono presenti il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, i vice Massimo Garavaglia e Laura ...

Salvini annuncia : il 23 ottobre la proposta di legge sulla legittima difesa : Matteo Salvini annuncia che “il 23 ottobre presenteremo la proposta di legge sulla legittima difesa. Mi stanno chiedendo di capire

Stretta di Salvini sulla Serie A : i club pagheranno i poliziotti : I club di calcio presto potrebbero coprire i costi legati alla sicurezza assicurata dalla presenza delle forze dell'ordine allo stadio nei weekend di Serie A. Di fatto è questo il principale obiettivo ...

Salvini-Tria - accordo sulla Flat Tax : ? «Stesse cifre da prospettive diverse» : sulla Flat tax nessun caos. Lo chiariscono il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria in una nota congiunta dopo le indicazioni di stamattina sulle...

MANOVRA - Salvini : “SPREAD A 400? NON CI FERMIAMO”/ Spread giù - poi ‘corregge’ Tria sulla Flat Tax : MANOVRA Economica, nuova audizione Tria dopo bocciatura Def dell'Ufficio parlamentare di Bilancio: ultime notizie, SALVINI-Di Maio "non si cambia testo per Spread"(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 16:35:00 GMT)