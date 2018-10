Salvini ospite di Confindustria Russia | “Le sanzioni sono follia Qua mi sento a casa”

Salvini ospite della Federcuochi : 'Mangiare italiano è un atto politico' : 'È un'occasione per incontrarsi, ma anche un modo per comunicare un mondo forse lontano da quanti non abbiano competenze tecniche avanzate sulla cucina' ha dichiarato il Presidente FIC Rocco Pozzulo. ...

Cosa ha detto Salvini ospite di Barbara D'Urso : 'Bisogna dare un segnale a Genova e al mondo e a quella gente che ha pagato il pedaggio pensando di andare a lavorare ed ha invece pagato per andare a morire. A pagare dev'essere quel signore di ...

Cosa ha detto Salvini ospite di Barbara D'Urso : Stasera Matteo Salvini sarà ospite di Silvio Berlusconi, e il leader della Lega, vicepremier e ministro dell'Interno dice di andarci "per vedere il Milan" perché, scherza, "lui ha la tv più grande..". Ma, ospite di Barbara D'Urso, ha parlato di molte cose pur senza addentrarsi nei temi di cui parlerà con il leader di Forza Italia. Sottolinea ...

Milan in tv - Salvini ospite di Berlusconi : 'Ghe pensi mi'. 'Ictus? Fake news messe in giro da babbei' : ... 'depresso', concentrato più sull'ipotetico acquisto del Monza calcio in coppia con Adriano Galliani che non sulla politica - ha provato a darla lui stesso. Rispolverando l'antico 'Ghe pensi mi', 'ci ...

Porta a Porta - al via la nuova stagione con ospite Matteo Salvini : L’informazione torna protagonista in seconda serata su Rai1 con la ventiquattresima stagione di “Porta a Porta” di Bruno Vespa: ecco quando Tutto pronto per il ritorno in tv di “Porta a Porta“, lo storico programma di informazione condotto da Bruno Vespa in seconda serata su Rai1. Scopriamo le novità e alcune anticipazioni sulla ventiquattresima stagione in partenza sulla prima rete di Viale Mazzini. Porta a Porta ...

Che tempo che fa - mossa spudorata di Fabio Fazio : il nuovo ospite fisso - su Rai 1 ci sarà l'anti-Salvini : ...Sergio Mattarella individuò come premier incaricato in seguito al primo tentativo di formare un esecutivo tra Lega e M5s fallito per il veto del capo dello Stato a Paolo Savona ministro dell'Economia.