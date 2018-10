Salvini | mi pagano stipendio per aumentare la crescita economica

Di Maio e Salvini inventano l’ennesimo salvataggio pubblico di Alitalia - pagano pendolari e contribuenti : Perché i pendolari italiani devono pagare l'ennesimo salvataggio di Alitalia, azienda ormai privatizzata da tempo? Perché i contribuenti devono tornare a mettere soldi in quella che fino a dieci anni fa era la compagnia di bandiera ma oramai è solo una delle tante compagnie aeree private che volano in Italia, e peraltro neanche la principale e la più impegnata nelle tratte degli aeroporti cosiddetti ...

Migranti - vescovi critici. Salvini non cede : "Mi pagano gli italiani" : ... i vescovi sono preoccupati dalla politica Salviniana. L'aveva anticipato il segretario della Cei, monsignor Galatino, qualche giorno fa, giudicando 'brutto segnale' il fatto che 'si parli di ...

Salvini : 49 mln?Pagano parlamentari Lega.Arrabbiato?Non ho tempo : Roma, 18 set., askanews, - I 49 milioni di euro di rimborsi elettorali che la Lega deve restituire allo Stato 'li tireranno fuori di tasca i parlamentari ogni mese, cacceranno il cash, pagando per ...

Starbucks - file record. E Salvini twitta : 'Due ore per un caffè? Nemmeno se mi pagano' : 'Due ore di coda per un caffè da Starbucks ? Ma Nemmeno se mi pagano! Non ho parole...'. Lo ha scritto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in un post sul suo account su Twitter. La ...

Starbucks - file record. E Salvini twitta : 'Due ore per un caffè? Nemmeno se mi pagano' : 'Due ore di coda per un caffè da Starbucks ? Ma Nemmeno se mi pagano! Non ho parole...', ha scritto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in un post sul suo account su Twitter. La ...

La proposta di Salvini : “Creiamo in Italia una zona in cui i pensionati non pagano le tasse” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sta pensando all'idea di istituire una no tax area per i pensionati in Italia. "Proporrò una zona di esenzione fiscale anche in Italia”, dice prendendo come esempio quanto avviene in Spagna e Portogallo. Ma non è chiaro se la sua idea possa riguardare i pensionati Italiani o solamente quelli stranieri.Continua a leggere