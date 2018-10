Salvini | le sanzioni alla Russia finiranno | io ce la metterò tutta

La Casa Russia. Salvini a Mosca - capofila della nuova Europa che respinge le sanzioni : "In Russia mi sento a Casa mia, mentre in alcuni paesi europei no". Lo ha detto Matteo Salvini nella sua visita a Mosca. "I problemi nel 2018 si risolvono sedendoci al tavolo, non coi carri armati ai confini".Il vicepremier e ministro dell'Interno ha incontrato l'ambasciatore italiano Pasquale Terracciano e nel corso del meeting di imprenditori italiani e russi si è poi intrattenuto con il presidente di Confindustria Russia Ernesto ...

Russia : Salvini sanzioni finiranno. Ce la metterò tutta : 'Questo regime sanzionatorio non ha alcun senso' e non ha conseguenze positive. 'Finirà. Io ce la metterò tutta', per fini 'economici ma anche culturali'. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ...

Salvini oggi a Mosca - in viaggio 'privato' contro le sanzioni : Mosca, 17 ott., askanews, - Giornata strana per gli equilibri diplomatici italiani e per le politiche sanzionatorie europee nei confronti della Russia: il vice presidente del Consiglio e ministro ...

Salvini oggi a Mosca - in viaggio "privato" contro le sanzioni : A luglio ha assistito alla finale della Coppa del Mondo FIFA e ha incontrato il ministro dell'Interno russo Vladimir Kolokoltsev. In quell'occasione ha inoltre parlato con la stampa. Lo farà anche ...

Salvini va in gita in Russia a revocare le sanzioni di Putin : Toccata e fuga a Mosca. Domani (mercoledì), Matteo Salvini farà una gita in Russia: in programma, solo l’Assemblea della Confindustria locale. Obiettivo: accelerare la rimozione delle sanzioni. La delegazione scelta per questo viaggio è ristretta: oltre allo stesso ministro dell’Interno, ne fanno parte Andrea Paganella, suo capo di gabinetto, ma soprattutto braccio destro dello spin doctor digitale Luca Morisi, l’inventore della “Bestia” (il ...

Le sanzioni alla Russia ci sono già costate 7 miliardi : la missione di Salvini a Mosca : Matteo Salvini sbarcherà domani a Mosca per l'Assemblea generale di Confindustria Russia. Una visita importante, che servirà al governo italiano per ribadire la volontà dell'esecutivo di garantire la tutela del business fra Roma e Mosca e impegnarsi sul fronte delle sanzioni. In questi anni di blocco del commercio con la Russia, l'Italia ha già perso sette miliardi. Ma, come ricorda Il Tempo, il problema non è solo la perdita di denaro, quanto ...

Russia - Salvini : le sanzioni sono un'assurdità : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ritorna sul tema delle sanzioni alla Russia in occasione dell'assemblea nazionale di Confimi Industria e in vista del suo viaggio a Mosca: 'Mercoledì torno per ...

Russia - Salvini : le sanzioni sono un'assurdità : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ritorna sul tema delle sanzioni alla Russia in occasione dell'assemblea nazionale di Confimi Industria e in vista del suo viaggio a Mosca: "Mercoledì torno per l'ennesima volta in Russia perché è in corso a livello europeo il dibattito se rinnovare a tempo indefinito le sanzioni economiche contro questo Paese", sanzioni che "ritenevo, ritengo e ...

Russia : Salvini - sanzioni sono assurdità : ANSA, - MILANO, 15 OTT - "Mercoledì torno per l'ennesima volta in Russia perché è in corso a livello europeo il dibattito se rinnovare a tempo indefinito le sanzioni economiche contro la Russia che ...

Pace fiscale - Salvini rilancia : "Non solo su interessi e sanzioni" : "La Pace fiscale non sarà una rottamazione". Matteo Salvini, in una intervista a Rtl 102.5, spiega le ragioni che stanno dietro al piano del governo. "Il provvedimento è per chi ha fatto dichiarazione dei redditi, ma non è riuscito a pagare. Lo Stato incassa quello che non avrebbe mai incassato, e tu torni a lavorare in Pace. Non voglio intervenire solo sulle sanzioni, ma anche sul capitale. Chiederemo un intervento a gamba tesa, uno sconto ...

DEF - Salvini : "SE UE BOCCIA MANOVRA GOVERNO VA AVANTI"/ Ultime notizie - sanzioni Ue? Di Maio "nessuno scontro" : MANOVRA, Def: ok deficit al 2.4%. Ultime notizie, spread in rialzo, la stampa estera attacca “Rotta di collisione dell'Italia con l'Unione Europea"(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 12:22:00 GMT)

Sanzioni all’Ungheria - uno schiaffo in faccia a Salvini : Ma quanti se lo aspettavano? Il Parlamento europeo ha fatto mercoledì 12 settembre un primo passo per imporre una sanzione storica all’Ungheria, raccomandando di applicare l’articolo 7 dei Trattati, che includerebbe come pena per il governo xenofobo e autoritario di Orban la perdita del diritto di voto al nel Consiglio dell’Unione Europea. Anche se la gran parte dei nostri media nazionali sono concentrati e quasi ammaliati ...

Orbàn e Salvini non sono nati sotto i cavoli. Le sanzioni all’Ungheria non risolvono i problemi della sinistra : Il Parlamento europeo ha approvato a grande maggioranza la relazione della rappresentante dei Verdi olandesi Judith Sargentini, che chiede al Consiglio europeo di attivare le sanzioni previste dall’articolo 7 del Trattato di Lisbona nei confronti del governo ungherese di Viktor Orbán (il gradasso che, tra l’altro, prende a calci i migranti, negando loro anche il cibo). Il verdetto? Ci sono gravi violazioni dei valori fondamentali dell’Unione, in ...

M5S - un altro strappo con Salvini : 'Si alle sanzioni contro Orban' : Non è tutto rose e fiori tra M5S e Lega ma, considerato che su certe questione le posizioni le due forze politiche di maggioranza sono agli opposti, è normale che sia così. Pertanto, dopo le stoccate sulla questione dei fondi che la Lega è chiamata a restituire [VIDEO]alla luce del pronunciamento del Riesame, un nuovo strappo arriva in sede europea. Domani il parlamento di Strasburgo votera' le sanzioni contro l'Ungheria e questa linea sara' ...