Salvini all' attacco | ' Con noi basta fantocci manipolati da Bruxelles'

Salvini : 'Il governo giallo-verde non è ricattabile da Bruxelles' : Mosca, 17 ott., askanews, - 'Sono più propenso a pensare che i lobbisti di Bruxelles non possano sopportare la nostra presenza nel governo. Questa reazione non mi sorprende: dopo molti anni di ...

MANOVRA - JUNCKER BOCCIA L’ITALIA/ Ultime notizie - Salvini : “basta con fantocci manipolati dall’Ue” : MANOVRA BOCCIAta dall'Europa: JUNCKER, "deviazione inaccettabile" replica Salvini, "pregiudizi politici". Ultime notizie, Conte al Consiglio Ue: pronta lettera Bruxelles contro l'Italia(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 12:44:00 GMT)

Rita Dalla Chiesa : "L'ascesa di Salvini? C'era bisogno di concretezza. La gente lo ama e ha ragione" : Rita Dalla Chiesa si schiera con Matteo Salvini. Intervenuta a "I Lunatici" di Rai Radio2 la giornalista ha commentato la situazione politica attuale, soffermandosi sulle capacità del vicepremier leghista. 17 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

L'ira degli industriali traditi dalla manovra. E Salvini si dà alla fuga : Sarà pure convinto, Matteo Salvini, quando celebra il manovrone a colpi di condoni, assegni di mantenimento e pensioni anticipate a pioggia definendolo 'una vittoria degli italiani'. Ma certo non ne è ...

Pensioni - Governo dà l'OK alla Manovra e a Quota 100 : Salvini 'Azzereremo la Fornero' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi martedì 16 ottobre, riguardano l'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, della nuova Manovra finanziaria per il 2019. Il premier Giuseppe Conte ha orgogliosamente dichiarato che l'esecutivo ha approvato il disegno di legge sul bilancio, oltre che quello sul decreto fiscale, entro i termini previsti. Ora l'invio del testo a Bruxelles per l'esame della Commissione Europea. 'Abbiamo tenuto i ...

La legittima difesa alla fine sarà proprio come la vuole Salvini : La Lega tiene il punto e non cede sulla legittima difesa. E così, a fare un passo indietro, almeno per il momento, sono i 5 stelle che ritirano i tre emendamenti presentati in commissione Giustizia ...

Rita Dalla Chiesa incorona Salvini : 'La gente lo ama a ragione - serviva concretezza' : Attorno a Matteo Salvini il dibattito è sempre acceso. Le sue politiche non rischiano certo di passare inosservate, così come i suoi modi ed i suoi toni. Non a caso, persino dal mondo dello spettacolo, molto spesso si registrano levate di scudi nei confronti del suo modo di fare, in special modo sui migranti e su quella che sarebbe un'eccessiva attuazione del suo motto Prima gli italiani. Ci sono, però, anche personaggi dello show-business che ...

Furgone con migranti dalla Francia all'Italia - Salvini : 'Vergogna - non accettiamo scuse' : Le immagini dei migranti portati in Italia di nascosto dalla Gendarmerie della Francia rischiano di provocare un vero e proprio caso diplomatico: nonostante le giustificazioni addotte da Parigi per un episodio decisamente imbarazzante [VIDEO], il ministro dell’Interno Matteo Salvini accusa il governo transalpino, chiamando in causa anche il presidente Macron come possibile 'mandante' delle operazioni segrete al confine tra i due Paesi. “Quanto ...

Salvini risponde alla squadra dell'AfroNapoli : 'Mi fanno tristezza' : Già salita alla cronaca per aver messo fuori rosa il capitano Titty Astarita dopo la sua candidatura pro Salvini, si schiera contro il vicepremier al grido di "a testa in giù" - un coro da stadio di ...

Salvini all'Eliseo : vogliamo nomi immigrati lasciati nel bosco : Roma, 16 ott., askanews, - 'Dopo il furgone della gendarmeria avvistato a Claviere stanno emergendo altri episodi inquietanti. Non ci interessano le giustificazioni, peraltro ridicole, né le indagini ...

Migranti 'scaricati' a Claviere - scambio di accuse tra Italia e Francia | Salvini : "No alle scuse" | E si scopre che i militari francesi controllarono due italiani : "La prefettura francese si è già scusata ma ora c'è una strumentalizzazione politica individuale" dicono dall'Eliseo riferendosi a Salvini

