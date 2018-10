: Oggi su Rep: ???? Salvini e Conte, staffetta a Mosca per rilanciare il no alle sanzioni - repubblica : Oggi su Rep: ???? Salvini e Conte, staffetta a Mosca per rilanciare il no alle sanzioni - ilfoglio_it : Oggi #Salvini torna a Mosca per partecipare a un’assemblea di Confindustria #Russia @FrMaselli spiega il senso dell… - LegaSalvini : #Salvini vola a Mosca: 'Incontro centinaia di imprenditori italiani che resistono' -

"In Russia mi sento amia, in alcuni Paesi europei no". Lo ha detto il vicepremier, a. E ha aggiunto: "Vengo qui gratis perché penso che le sanzioni" contro la Russia "siano una follia economica, sociale e culturale". Sono "un'assurdità". Poi sulla Manovra dopo le critiche dall'Ue: "Farà crescere l'economia italiana e sento che l'che preannuncia che la boccerà. Lancio un appello a Berlino, Parigi, Bruxelles: lasciateci lavorare". "Non stupiamoci se poi gli italiani diventano euroscettici".(Di mercoledì 17 ottobre 2018)