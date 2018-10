Salvini a Mosca | Qua mi sento a casa | in alcuni paesi dell' Ue no

Salvini a Mosca alleato di Putin : 'Basta con le sanzioni Ue' : 'Basta sanzioni'. E' questo il grido che ha contrassegnato il bagno di folla di Matteo Salvini tra gli imprenditori italiani che operano in Russia, tra selfie e regali proibitì, come insaccati e ...

Un'ora in fila a Mosca per un selfie con Salvini : Mosca, 17 ott., askanews, - Da Un'ora in fila per un selfie o una stretta di mano con Matteo Salvini. A Mosca va avanti da molto la coda di fan che prima hanno intasato la conferenza stampa, alla fine ...

Salvini da Mosca : il prima possibile visiterò anche gli Usa : Mosca, 17 ott., askanews, - Il vicepremier e ministro degli Interni Matteo Salvini ha in programma 'il prima possibile' una visita negli Stati Uniti. Lo ha detto lo stesso Salvini rispondendo a una ...

Salvini : vado a Mosca e sale lo spread? No. Spero leggano i numeri : Mosca, 17 ott., askanews, - 'Salvini va a Mosca e sale lo spread? No, Spero che stiano leggendo i numeri, Spero non ci siano delle bocciature pregiudiziali, cosa che temo: nel senso che da francesi e ...

Manovra - Salvini a Mosca : “Oettinger? La smetta e ci lasci lavorare”. Poi sulle sanzioni : “Con noi si cambia” : “La Manovra farà crescere l’economia italiana e sento che l’Europa preannuncia che la boccerà. Lancio un appello a Berlino, Parigi, Bruxelles: lasciateci lavorare, lasciateci occuparci degli italiani. Non stupiamoci se poi gli italiani diventano euroscettici”. Lo ha detto Matteo Salvini a Mosca, replicando alle affermazioni del commissario al Bilancio Ue Günther Oettinger. Poi, parlando delle sanzioni, ha detto: “Se i movimenti ...

Il discorso molto filorusso di Salvini a Mosca : Ha attaccato le sanzioni, ha detto di non credere alla versione ufficiale sul caso Skripal e ha aggiunto: «Io qua mi sento a casa mia, in alcuni paesi europei no» The post Il discorso molto filorusso di Salvini a Mosca appeared first on Il Post.

Salvini a Mosca : qui a casa - in Europa no : Poi sulla Manovra dopo le critiche dall'Ue: "Farà crescere l'economia italiana e sento che l'Europa che preannuncia che la boccerà. Lancio un appello a Berlino, Parigi, Bruxelles: lasciateci lavorare"...

Salvini vola a Mosca : "Incontro centinaia di imprenditori italiani che resistono" : Questa mattina il ministro dell'Interno Matteo Salvini è volato a Mosca per l'Assemblea generale di Confindustria Russia.Una visita importante che servirà al governo italiano per ribadire la volontà dell'esecutivo di garantire la tutela del business fra Roma e Mosca e impegnarsi sul fronte delle sanzioni. In questi anni di blocco del commercio con la Russia, infatti, l'Italia ha già perso sette miliardi. Ma il problema qui non è "solo" la ...

La Casa Russia. Salvini a Mosca - rilancia la sua battaglia contro le "assurde" sanzioni : "In Russia mi sento a Casa mia, mentre in alcuni paesi europei no". Lo ha detto Matteo Salvini nella sua visita a Mosca. "I problemi nel 2018 si risolvono sedendoci al tavolo, non coi carri armati ai confini".Il vicepremier e ministro dell'Interno ha incontrato l'ambasciatore italiano Pasquale Terracciano e nel corso del meeting di imprenditori italiani e russi si è poi intrattenuto con il presidente di Confindustria Russia Ernesto ...

Salvini a Mosca : qui a casa - in Europa no : 17.23 "In Russia mi sento a casa mia, in alcuni Paesi europei no". Lo ha detto il vicepremier Salvini, a Mosca. E ha aggiunto: "Vengo qui gratis perché penso che le sanzioni" contro la Russia "siano una follia economica, sociale e culturale". Sono "un'assurdità". Poi sulla Manovra dopo le critiche dall'Ue: "Farà crescere l'economia italiana e sento che l'Europa che preannuncia che la boccerà. Lancio un appello a Berlino, Parigi, Bruxelles: ...

Matteo Salvini sbertuccia ancora il premier Giuseppe Conte : in visita a Mosca prima di lui : Sarà Matteo Salvini e non il premier Giuseppe Conte a dare la linea dell'Italia sulle sanzioni alla Russia . Con un blitz organizzato d'intesa con il capo di Confindustria Russia Ernesto Gerlenghi , ...