Salute | Lancet | Spagna al top longevità nel 2040 | Italia sesta

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) La vita media nei prossimi 20 anni sembra destinata ad allungarsi in molti Paesi del mondo, ma non in tutti. Almeno secondo un nuovo studio di scenario sull’aspettativa di vita e le principali cause di morte nel. E le classifiche dell’aspettativa di vita nei prossimi 20 anni cambieranno volto. Ad esempio la Cina, con un’aspettativa di vita media di 76,3 anni, nel 2016 si è classificata al 68° posto su 195 nazioni, ma se i recenti trend sanitari continueranno potrebbe raggiungere il 39° posto nelcon un’aspettativa di vita media di 81,9 anni, e un incremento di 5,6 anni. E’ quanto emerge da uno studio su ‘‘, che nelpiazza laal primo posto (con 85,8 anni), surclassando il pur longevo Giappone (85,7 anni). E l’? In questo scenario, con una vita media di 84,5 anni, si colloca al sesto posto della classifica ...