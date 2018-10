Salute | ecco la bevanda che abbassa il rischio di rosacea

7-8 ore di sonno a notte sono la quantità ottimale per la Salute : ecco gli effetti sul cervello e sulle abilità cognitive del dormire troppo o troppo poco : I neuroscienziati del Brain and Mind Institute della Western University hanno condotto lo studio sul sonno più grande del mondo per catturare le vere abitudini delle persone su un processo così importante per il nostro organismo. Lo studio, pubblicato sulla rivista SLEEP, è stato lanciato nel 2017 ed entro pochi giorni oltre 40.000 persone di tutto il mondo hanno partecipato all’indagine scientifica online, che includeva un questionario ...

Attività fisica e inquinamento atmosferico : ecco gli effetti di un esercizio regolare all’aria aperta sulla Salute di fumatori e non : Un nuovo studio, condotto dal Barcelona Institute of Global Health (ISGlobal) su 4.500 persone di 9 Paesi europei (Italia, Belgio, Francia, Germania, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito) e pubblicato sulla rivista Environment International, ha voluto valutare se l’esposizione residenziale all’inquinamento atmosferico – valutata come la concentrazione annua media di diossido di azoto e di polveri sottili PM2.5 e PM10 – modifica gli ...

Gli additivi delle sigarette elettroniche sono pericolosi per la Salute : ecco gli effetti negativi sui polmoni : Le sigarette elettroniche, i popolari dispositivi alimentati a batteria che simulano l’atto di fumare una sigaretta tradizionale, erogano un vapore derivato da sostanze chimiche liquide contenute in una cartuccia ricaricabile. Le ricariche solitamente contengono glicole propilenico, nicotina e spesso aromi. Il glicole propilenico – un additivo alimentare inodore e incolore – lo si trova in numerosi cibi e bevande processate ed è anche utilizzato ...

Salute : ecco quali sono gli oli alimentari migliori per abbassare i livelli di colesterolo “cattivo” : Se volete abbassare i vostri livelli di colesterolo LDL, meglio conosciuto come “colesterolo cattivo”, la ricerca è chiara: dovreste cambiare i grassi saturi con quelli insaturi. Molti studi, che sostengono che i grassi mono e polinsaturi siano migliori per i lipidi nel sangue rispetto ai grassi saturi, rendono difficile capire quale siano gli oli vegetali più benefici per la Salute. In uno studio pubblicato su Journal of Lipid Research, Lukas ...

Rischio salmonella - prodotti richiamati dai supermercati : ecco i lotti interessati. La nota del Ministero della Salute : Rischio salmonella negli alimenti presenti nei supermercati italiani. Nello specifico, nei richiami autorizzati in data odierna, si parla di salmonella enterica. Di cosa si tratta? Conosciuta in precedenza come salmonella cholaeresuis, è un batterio gram-negativo, flagellato, a forma di bastoncello che appartiene al genere delle Salmonelle. Molti casi di salmonellosi sono causati da cibo infettato da salmonella enterica, che spesso infetta ...

Troppa vitamina A non fa bene alla Salute : ecco perché non bisogna eccedere le dosi raccomandate : La vitamina A è una vitamina essenziale, importante per numerosi processi biologici, come la crescita, la vista, l’immunità e il funzionamento degli organi. I nostri corpi non sono in grado di produrre vitamina A ma una dieta sana che includa carne, latticini e verdure dovrebbe essere sufficiente a mantenere il fabbisogno nutrizionale del corpo. Alcune prove suggeriscono che le persone che assumono integratori di vitamina A potrebbero essere ...

Pomodori secchi con tracce di insetti - ecco i lotti del prodotto ritirato dal ministero della Salute : Pomodori secchi...con tracce di insetti. Il ministero della Salute ha richiamato un lotto del prodotto Gusti Sardi - La Dispensa del Fattore per la presenza di impurità derivanti da frammenti di insetti. Nel dettaglio, il prodotto coinvolto è quello distribuito in confezioni da 250 grammi, che fanno

Salute : ecco il significato delle varie colorazioni assunte da un livido : Un livido solitamente appare ore dopo una ferita dei tessuti al di sotto della superficie della pelle, se la ferita in questione è stata provocata, per esempio, da traumi contusivi o cadute. Ogni tipo di ferita in grado di provocare la rottura dei capillari, i minuscoli vasi sanguigni sotto la pelle, permetterà al sangue di infiltrarsi nei tessuti circostanti, dando così origine ad un livido. La maggior parte dei lividi richiede fino a due ...

Salute - dal meteo ai cambiamenti climatici agli antibiotici : ecco tutti i motivi che spiegano l’aumento di allergie e asma : Secondo gli esperti, l’aumento delle temperature, gli uragani, le alluvioni e altri fattori stanno contribuendo ad un aumento di asma e allergie. I tassi di asma sono saliti del 12% nell’ultimo decennio e sono state documentate più allergie alimentari e altre sensibilità. Mentre gli esperti sono a lavoro per determinare le ragioni esatte di questo aumento, ecco diversi fattori principali. cambiamenti climatici e disastri naturali I cambiamenti ...

I dolcificanti a basso contenuto di calorie sono dannosi per la Salute : ecco i loro effetti su intestino e glicemia : Studi precedenti hanno indicato che un alto e costante consumo di bevande zuccherate con dolcificanti a basso contenuto di calorie è associato ad un maggior rischio di sviluppare il diabete di tipo 2, ma il meccanismo di tutto questo è ancora sconosciuto. Ora gli autori di un nuovo studio, presentato al meeting annuale dell’European Association for the Study of Diabetes (EASD), hanno dimostrato che aggiungere questi dolcificanti alle diete di ...

Salute - rivoluzione nella lotta all’emicrania : presto il mal di testa potrà essere curato senza medicine - ecco come : Il Dott. Troels Johansen, uno degli autori di uno studio pilota dell’Aarhus University che potrebbe rivoluzionare il modo di combattere l’emicrania, spiega che la patologia si verifica come parte di una reazione a catena durante la quale le vene del cervello si contraggono e il sangue non riesce a rifornire il cervello con ossigeno a sufficienza. Nello studio, pubblicato sulla rivista Cephalalgia, sono stati esaminati 11 pazienti che soffrono di ...

Ecco perché i cereali integrali fanno bene alla Salute : svelato il segreto dei loro benefici : I ricercatori dell’University of Eastern Finland hanno scoperto nuovi composti che potrebbero spiegare i benefici per la salute derivanti dai cereali integrali. Un alto consumo di cereali integrali aumentava i livelli dei composti di betaina nel corpo che, a loro volta, erano associati ad un miglioramento del metabolismo del glucosio, tra le altre cose. I risultati gettano, così, nuova luce sugli effetti a livello cellulare di una dieta ricca di ...

Salute - vitamina D : ecco perché è così importante e come aumentarne i livelli durante i mesi freddi attraverso l’alimentazione : Nei mesi freddi e grigi dell’autunno e dell’inverno, ottenere abbastanza vitamina D in maniera naturale attraverso i raggi del sole può essere un’impresa quasi impossibile. La vitamina D è prodotta sotto la pelle da una reazione al sole ed è essenziale per regolare i livelli di calcio e fosfato nel corpo. Una carenza di vitamina D può portare all’indebolimento delle ossa, stanchezza e altre complicazioni e può essere indicata da numerosi ...

Salute : ecco quali sono i 10 migliori alimenti da gustare in Autunno : Quando le foglie cambiano colore e iniziano a cadere gli alberi, il tempo diventa più freddo e il cielo si oscura prima, ci ritroviamo in Autunno.Con la nuova stagione non arrivano solo zucca, mele e cibi a base di cannella in abbondanza: l’Autunno riserva molto di più. Mercati e supermercati con produzioni locali faranno scorte di alcuni di questi cibi tipici della stagione autunnale. “È interessante notare che i commercianti spesso fanno gli ...