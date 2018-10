Salute | caso Dengue in Trentino | dopo il viaggio all’estero

meteoweb.eu

: RT @alto_adige: Caso di Dengue ad Arco, scatta il piano di disinfestazione - ninda1952 : RT @alto_adige: Caso di Dengue ad Arco, scatta il piano di disinfestazione - giusepp05177434 : RT @Elio75420559: Caso di malaria a Firenze - Elio75420559 : Caso di malaria a Firenze -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Undiviene segnalato in. Ad essere colpita dalla malattia, trasmessa dalla zanzara Aedes aegypti, è stata una persona rientrata da unall’estero e residente nel comune di Arco nei pressi del lago di Garda. A renderlo noto l’Azienda provinciale per i servizio sanitari che ha già ordinato per venerdì la disinfestazione nella zona di Bolognano nei pressi di Arco. Laè una malattia infettiva che è trasmessa solo tramite le punture di zanzara e non si trasmette mai direttamente persona a persona. Normalmente il decorso e’ benignouna fase febbrile che dura circa una settimana ed una terapia di tipo sintomatico che serve soprattutto a ridurre la febbre e i dolori muscolari. In alcuni casi, però, la malattia può presentarsi come febbre emorragica con emorragie anche gravi in varie parti del corpo. La malattia è pressoché assente in ...