Sale sipario sul festival del cinema Roma | “Butterfly” apre rassegna

(Di mercoledì 17 ottobre 2018)– Il tappeto rosso della Festa deldie’ stato srotolato. Ad aprire la kermesse, in programma dal 18 al 28 ottobre all’Auditorium, il docufilm ‘Butterfly’, pellicola diretta da Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, in concorso ad “Alice nella Citta’”, sezione parallela dell’evento capitolino. “Il docufilm e’ il risultato di un lungo lavoro durato tre anni”, ha raccontato Cassigoli ai microfoni di diregiovani.it. Dal 2015 ad oggi, i registi hanno seguito passo dopo passo i sogni, l’allenamento, le competizioni, le sconfitte, lo smarrimento e la depressione di Irma. La ragazza ha solo 18 anni, ma e’ gia’ una campionessa di boxe. Il suo, e’ un risultato notevole per una giovane donna cresciuta a Torre Annunziata, uno dei paesi piu’ violenti del napoletano. Tuttavia, ...