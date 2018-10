Russia | Salvini sanzioni finiranno Ce la metterò tutta

La Casa Russia. Salvini a Mosca - capofila della nuova Europa che respinge le sanzioni : "In Russia mi sento a Casa mia, mentre in alcuni paesi europei no". Lo ha detto Matteo Salvini nella sua visita a Mosca. "I problemi nel 2018 si risolvono sedendoci al tavolo, non coi carri armati ai confini".Il vicepremier e ministro dell'Interno ha incontrato l'ambasciatore italiano Pasquale Terracciano e nel corso del meeting di imprenditori italiani e russi si è poi intrattenuto con il presidente di Confindustria Russia Ernesto ...

Salvini : le sanzioni alla Russia finiranno - io ce la metterò tutta : "Questo regime sanzionatorio non ha alcun senso" e non ha conseguenze positive. "Finirà. Io ce la metterò tutta", per fini "economici ma anche culturali". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, Matteo Salvini, parlando agli industriali a Mosca. "Io qui a Mosca mi sento a casa mia - ha aggiunto - in alcuni Paesi europei no". ...

Salvini va in gita in Russia a revocare le sanzioni di Putin : Toccata e fuga a Mosca. Domani (mercoledì), Matteo Salvini farà una gita in Russia: in programma, solo l’Assemblea della Confindustria locale. Obiettivo: accelerare la rimozione delle sanzioni. La delegazione scelta per questo viaggio è ristretta: oltre allo stesso ministro dell’Interno, ne fanno parte Andrea Paganella, suo capo di gabinetto, ma soprattutto braccio destro dello spin doctor digitale Luca Morisi, l’inventore della “Bestia” (il ...

Le sanzioni alla Russia ci sono già costate 7 miliardi : la missione di Salvini a Mosca : Matteo Salvini sbarcherà domani a Mosca per l'Assemblea generale di Confindustria Russia. Una visita importante, che servirà al governo italiano per ribadire la volontà dell'esecutivo di garantire la tutela del business fra Roma e Mosca e impegnarsi sul fronte delle sanzioni. In questi anni di blocco del commercio con la Russia, l'Italia ha già perso sette miliardi. Ma, come ricorda Il Tempo, il problema non è solo la perdita di denaro, quanto ...

Russia - Salvini : le sanzioni sono un'assurdità : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ritorna sul tema delle sanzioni alla Russia in occasione dell'assemblea nazionale di Confimi Industria e in vista del suo viaggio a Mosca: 'Mercoledì torno per ...

Russia - Salvini : le sanzioni sono un'assurdità : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ritorna sul tema delle sanzioni alla Russia in occasione dell'assemblea nazionale di Confimi Industria e in vista del suo viaggio a Mosca: "Mercoledì torno per l'ennesima volta in Russia perché è in corso a livello europeo il dibattito se rinnovare a tempo indefinito le sanzioni economiche contro questo Paese", sanzioni che "ritenevo, ritengo e ...

Russia : Salvini - sanzioni sono assurdità : ANSA, - MILANO, 15 OTT - "Mercoledì torno per l'ennesima volta in Russia perché è in corso a livello europeo il dibattito se rinnovare a tempo indefinito le sanzioni economiche contro la Russia che ...

Salvini e Conte volano in Russia - Mosca diventa il crocevia del governo giallo-verde : Mosca diventa il crocevia del governo giallo-verde. La settimana prossima, mercoledì 17, il giorno in cui si apre a Bruxelles il Consiglio europeo, Matteo Salvini volerà nella capitale russa. Il ...

La campagna di Russia di Salvini Viaggio a Mosca in chiave anti-Ue : Nuovo Viaggio a Mosca per Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno e vicepremier sarà ospite di Confindustria Russia mercoledì 17 ottobre nella capitale ex sovietica. "Parteciperò all'assemblea di Confindustria Russia per incontrare... Segui su affaritaliani.it