Rugby – Fischetti e Biondelli invitati al raduno dell’Italia a Verona

sportfair

: I giovani Biondelli e Fischetti (classe '98) in raduno con l’Italrugby: i 39 convocati Prenderanno parte al raduno… - Rugbymeet : I giovani Biondelli e Fischetti (classe '98) in raduno con l’Italrugby: i 39 convocati Prenderanno parte al raduno… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Daniloe Michelangelodal Commissario Tecnico Conor O’Shea aldella Nazionale ItalianLo staff della Nazionale Italiana, guidato dal Commissario Tecnico Conor O’Shea, ha invitato gli atleti Daniloe Michelangeloa partecipare al primodi preparazione dei Cattolica Test Match 2018, in calendario adal 21 al 24 ottobre con allenamento in programma al “Payanini Center”. Entrambi gli atleti, classe 1998, sono stati tra i protagonisti della confermaUnder 20 tra le prime otto al mondo al WorldU20 Championship della scorsa primavera. I due x Azzurrini sono gli unici atleti, tra quelli che prenderanno parte per al ritiro nella città scaligera, provenienti dal Campionato Italiano TOP12. Danilo, pilone romano, è diventato una delle colonne portanti del Calvisano e ...