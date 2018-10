Ruby ter | altro stop al procedimento I pm contro la difesa Berlusconi | Non è

Attenti a cercare Ruby Rose su internet - potreste prendere un virus : L'attrice Ruby Rose, star della serie Orange is the new Black, è la celebrità più pericolosa da cercare online. Vuol dire che, sfruttando la sua popolarità e ovviamente a sua insaputa, gli hacker infilano trappole per gli utenti. Nella lista, che la società di sicurezza MacAfee compila da 12 anni, compaiono anche l'attrice francese Marion Cotillard, la prima e inimitabile Wonder Woman Lynda Carter, la star ...

Caso Ruby - tutti i processi fino al Ruby ter - : Al centro le serate nella villa di Berlusconi ad Arcore. Otto anni di inchieste e processi dal giorno in cui la ragazza marocchina è stata fermata dalla Questura di Milano

Ruby ter - Maria Rosaria Rossi vuole risarcire vittime “bunga bunga”/ Berlusconi dietro le trattative? : Ruby ter, Maria Rosaria Rossi vuole risarcire le tre presunte vittime "bunga bunga", parti civili nel processo: c'è Berlusconi dietro trattative con la senatrice di FI?(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 13:53:00 GMT)

Ruby ter - trattative per risarcire 'olgettine' : Da qui la decisione dei giudici di un nuovo rinvio al 14 novembre per ragioni di 'economia processuale'.

Ruby ter - tre testimoni trattano il risarcimento con gli avvocati della senatrice forzista Rossi : Secondo quanto si apprende, i legali della senatrice forzista Mariarosaria Rossi vorrebbero arrivare a "transazione di risarcimento" al di fuori dell'ambito del procedumento giudiziario e dunque, se le parti civili dovessero essere risarcite, potrebbero uscire dal processo. L'udienza è aggiornata al 14 novembre.Continua a leggere

Ruby ter - Maria Rosaria Rossi tratta con le parti civili. Fadil : “Non voglio che Berlusconi vada in galera. È anziano” : I legali di Maria Rosaria Rossi trattano per risarcire le parti civili del processo Ruby ter. E’ quanto è emerso nell’udienza del procedimento in corso a Milano che è stata aggiornata, anche per questo motivo, al pRossimo 14 novembre. Se la senatrice di Forza Italia – che i giornali avevano ribattezzato “la badante” per la sua vicinanza a Silvio Berlusconi – dovesse arrivare a delle “transazioni” e le tre ...

Ruby ter - Imane Fadil : “Berlusconi alle europee? Inopportuno. Dovrebbe pensare a fare il nonno” : “Il governo attuale sta facendo delle ottime cose e credo sia gente in gamba, lui può anche candidarsi alle europee ma non credo sia opportuno per tutto quello che è successo. Secondo me Dovrebbe pensare a fare il nonno”. Così la modella di origine marocchina Imane Fadil, parte civile nel processo Ruby Ter a margine dell’udienza in corte d’appello a Milano. In merito al processo la Fadil ha spiegato: “Io mi aspetto ...

Ruby ter : torna a Milano un pezzo del puzzle : In maggio Panorama.it aveva criticato l'assurdo "spacchettamento" del processo in sette tronconi. Ora la Procura di Torino fa dietro-front

Ruby ter - torna da Torino a Milano il processo per il caso di Roberta Bonasia : La procura di Torino aveva chiesto il processo il 16 maggio scorso. Ma torna a Milano il processo Ruby Ter, che vede l’ex premier Silvio Berlusconi imputato di corruzione in atti giudiziari insieme con Roberta Bonasia, ex infermiera di Nichelino, di 34 anni. Secondo l’accusa, la donna avrebbe testimoniato il falso in tribunale, a Milano, su quanto avveniva durante le ‘cene eleganti’ di Arcore in cambio di circa 80mila euro. Nei ...

Ruby Rose ha cancellato il profilo Twitter dopo le polemiche sul suo nuovo ruolo : Disabilitati anche i commenti su Instagram The post Ruby Rose ha cancellato il profilo Twitter dopo le polemiche sul suo nuovo ruolo appeared first on News Mtv Italia.