Rossi 'Motegi mi piace - spero non piova' : ANSA, - ROMA, 17 OTT - "Sono arrivato in Giappone, sentendomi piuttosto ottimista di poter essere forte anche qui. Di solito Motegi è una buona pista per me, mi piace. spero che sarà asciutto, perché ...

MotoGp – Valentino Rossi a Motegi per una risposta dalla M1 : “se siamo veramente migliorati…” : Le parole di Valentino Rossi alla viglia del Gp del Giappone: il Dottore pronto a correre sul circuito di Motegi, nella speranza che la M1 sia realmente migliorata e che i risultati della Thailandia non siano stati solo un caso Il trittico asiatico è arrivato: i piloti della MotoGp sono pronti ad affrontare tre toste gare consecutive oltreoceano. Primo fra tutti, c’è da disputare il Gp del Giappone, dove Marquez potrebbe essere ...

I precedenti di Rossi nel GP del Giappone : tre successi a Suzuka - solo due a Motegi : Il Motomondiale si appresta a correre a Motegi da venerdì 19 a domenica 21 ottobre nel Gran Premio del Giappone, quartultimo round della stagione 2018 di MotoGP. Il nove volte campione del mondo Valentino Rossi andrà a caccia di un ottimo risultato dopo i primi segnali di risveglio evidenziati dalla Yamaha in Thailandia , anche se non sarà semplice tornare alla vittoria per spezzare un ...