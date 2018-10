Roma | una festa con cento amici per i 73 anni di carriera di Sandra Milo

Cristante - nella Roma una nuova vita da mediano : Nel mondo di oggi, dove la realtà è social, Cristante appare un invisibile: non posta, non ci fa sapere che pasta mangia, né se si sta divertendo. Non fa i complimenti ai compagni per la vittoria né ...

Settantacinque anni fa il rastrellamento del Ghetto di Roma - Raggi : 'Una ferita' - Conte : 'Il passato ci insegni' : Virginia Raggi: una ferita incisa nella città "Siamo qui per celebrare - ha ricordato la sindaca di Roma Virginia Raggi , - come ogni anno, la deportazione degli ebrei dal Ghetto; il 16 ottobre del ...

Roma : Controlli Carabinieri a Trieste-Salario - 2 arresti e una denuncia : Roma – Un imponente servizio di controllo e’ scattato nei quartieri Tiburtino, Parioli, Salario-Trieste e nella zona di Bologna. Decine di Carabinieri della Compagnia Roma Parioli, del N.A.S. e del N.I.L di Roma, del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Roma e della Compagnia di Intervento Operativo dell’8° Reggimento “Lazio” sono entrati in azione con lo specifico compito di prevenire, e laddove necessario ...

In arrivo una miniserie su Dracula - i creatori di Sherlock si ispireranno al Romanzo di Bram Stoker : Netflix e BBC One annunciano la produzione di una nuova miniserie su Dracula. Il progetto si ispirerà al romanzo omonimo di Bram Stoker. Dietro lo show ci saranno le menti di Mark Gatiss e Steven Moffat, già creatori di Sherlock. Prodotta dall’Hartswood Films, in co-produzione con BBC One e Netflix, la miniserie sarà composta da 3 episodi della durata di 90 minuti ciascuno. Il nuovo progetto televisivo ha lo scopo di riportare il pubblico nel ...

Mattarella : la deportazione degli ebrei del ghetto di Roma “una ferita insanabile” : “Il 16 ottobre 1943 fu un sabato di orrore, da cui originò una scia ancor più straziante di disperazione e morte: la deportazione degli ebrei dal ghetto di Roma costituisce una ferita insanabile non solo per la comunità tragicamente violata, ma per l’intero popolo italiano“: lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’anniversario del rastrellamento degli ebrei nella Capitale. ...

Roma - RAPINA IN BANCA AL PORTUENSE/ Una scena da film con tanto di ostaggi : ROMA, RAPINA in BANCA: presi ostaggi ma colpo fallisce. Direttore filiale colto da malore, ma non è in pericolo di vita. Le ultime notizie: caccia ai RAPINAtori(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 00:13:00 GMT)

Infortunio Perotti - che sfortuna per la Roma : i dettagli : Infortunio Perotti, l’argentino ancora ai box, inizio di stagione molto sfortunato per l’esterno offensivo della Roma Infortunio Perotti, il calciatore della Roma si ferma ancora una volta. Un Perotti che sembra essere di cristallo in questa fase della sua carriera, l’argentino sta mancando all’appello troppo spesso per mister Di Francesco. Stavolta o stop per l’esterno è stato dettato da un problema al ...

Roma - rapinatori prendono in ostaggio i dipendenti di una banca : i passanti danno l’allarme e fanno fallire il colpo : I rapinatori che prendono in ostaggio i dipendenti di una banca, i passanti che danno l’allarme e fanno fallire il colpo. È successo a Roma, nel quartiere Portuense, durante un tentativo di rapina ad una filiale della banca popolare di Novara. Cinque malviventi armati hanno fatto irruzione indossando maschere e parrucche, passando attraverso un’apertura ricavata scavando da un garage adiacente. I rapinatori hanno disarmato la guardia ...

Roma - che sfortuna per Perotti : altro infortunio - è già il terzo : Non c'è pace per Diego Perotti: l'attaccante argentino oggi ha lasciato l'allenamento per un problema al polpaccio sinistro, da valutare nelle prossime ore. Si tratta del terzo infortunio stagionale, ...

Incidenti stradali : Palmieri - a Roma è una mattanza : «Bisogna fermare la mattanza che si perpetua giorno dopo giorno a Roma. Le norme ci sono, esiste un Codice della strada, purtroppo sconosciuto ai più, mancano però i controlli e la cultura della sicurezza stradale». Lo ha dichiarato Antonello Palmieri, presidente dell’associazione RomaNUOVA, commentando i dati provvisori della Polizia locale, diffusi oggi, sui sinistri avvenuti nei primi tre mesi di quest’anno. «Più di 11 morti al mese, di cui 6 ...

Che fine hanno fatto i Romanov? Una serie tv racconta le vicende dei discendenti (o presunti tali) dell'ultima dinastia reale russa : "Chi ha ammazzato la tua famiglia?", domanda lei allarmata. "I bolscevichi", risponde lui con grande tranquillità. I personaggi in questione fumano una sigaretta, sono in pausa fuori da un tribunale americano, discutono di quanto gli omicidi possano essere affascinanti, ridono tacitamente delle imprevedibili direzioni della vita. Un simile scambio di battute si può ascoltare in The Romanoffs, serie antologica di Amazon che porta la ...

Hemingway e “Una strana tribù. Memorie di famiglia” : in tour in Italia il Romanzo del nipote John : Il nipote dello scrittore culto, John Hemingway, arriva in Italia per il tour di presentazione del suo nuovo libro tradotto da Maria Grazia Nicolodi. “Una strana tribù. Memorie di famiglia” edito dalla Marlin intende raccontare la vita di Ernest Hemingway fuori dal mito, una feroce storia vera col piglio di un romanzo dissacrante.Continua a leggere

C’era una volta Roma.. Santa Maria dell’Orazione e Morte : Considerato uno dei più eccezionali complessi settecenteschi, la chiesa Santa Maria dell’orazione e Morte si trova nel rione Regola in via Giulia. La chiesa venne edificata nel XVI secolo sopra il cimitero della confraternita fondata nello stesso periodo storico, per il raccoglimento dei morti sconosciuti, senza nome, trovati nelle campagne o sulle rive del Tevere, per dare loro una sepoltura cristiana. Sulla facciata settecentesca del ...

E un giorno in via Emilia compare una biga Romana Sia benedetta la goliardia : Da non credere ma è accaduto davvero. Non in questa sessione di laurea, è vero, ma in questa città, e dato che siamo di nuovo in zona traguardo accademico vale la pena ricordarlo. Una biga romana...