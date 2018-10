Roma | si discute il futuro di Pellegrini

Presidente Spelgatti e assessore Aggravi a Roma per discutere contenzioso Stato : A Roma hanno incontrato il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Massimo Garavaglia. 'L'incontro - riferisce una nota della Regione - si è concentrato su aspetti di natura tecnica legati ai ...

In Albania intitolano una strada ad Alessandro Leogrande - mentre a Roma si discute di Almirante : Ad Alessandro Leogrande, scrittore, giornalista e intellettuale scomparso prematuramente lo scorso 27 novembre a soli 40 anni, il prossimo 7 settembre sarà dedicata una strada a Tirana. Tre giorni di eventi si susseguiranno nella capitale dell'Albania per ricordare l'autore italiano de "Il naufragio", imperdibile libro in cui Leogrande raccontò la tragedia della Katër i Radës.Continua a leggere