Roma | per Perotti stop di tre settimane Karsdorp fermo per 10 giorni Pellegrini ' Felice

Per Every Child is My Child Emma Marrone - Daniele Silvestri e altri artisti il 18 ottobre alla Festa del Cinema di Roma : Ha inizio domani 18 ottobre la tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Il programma è vasto e colmo di appuntamenti, e da non perdere c’è sicuramente l’evento Every Child is My Child dedicato a “Live for Syria”. Every Child is My Child onlus è una compagnia di attori, di cantanti, di musicisti, di artisti e anche cittadini che in comune hanno il grande desiderio di esporsi e fare qualcosa di concreto per i bambini che vivono in ...

Infarto per Nichi Vendola - ricoverato d’urgenza a Roma : Nichi Vendola è stato colpito da un Infarto: l'ex presidente della Regione Puglia è stato colto da un malore a Roma ed è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Gemelli di Roma. Secondo le prime informazioni fornite dai medici, Vendola non è in pericolo di vita e gli è stato applicato uno stent.Continua a leggere

Pallotta risponde a Nainggolan : "Lavoro per la Roma ogni giorno" : Il caso nasce dall'intervista concessa dal Ninja alla Gazzetta dello Sport, in cui il belga non le manda a dire al presidente della Roma paragonandolo ai proprietari dell'Inter: "Qui ho trovato una ...

'Aggredita alle spalle - legata e chiusa in cucina' - l'assalto al bar di via Romana e l'appello della vittima per la sicurezza : Era ancora buio pesto quando la signora Lucia ha varcato la soglia del suo bar per riordinare le ultime cose. In via Ugo Foscolo solo i lampioni erano accesi, il resto del quartiere che si affaccia su ...

Roma - Perotti si ferma : out 3 settimane : Roma– Non c’è pace in questo avvio di stagione per Diego Perotti. L’attaccante argentino, che fin qui ha giocato davvero poco per continui problemi fisici, dovrà stare lontano dai campi ancora per 3 settimane. Nuova doccia fredda per il numero 8 e per mister Di Francesco, che in Perotti lo scorso anno aveva trovato un […] L'articolo Roma, Perotti si ferma: out 3 settimane proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla ...

Biglietti Roma-CSKA Mosca - Champions League 2018-2019 : come acquistare i tickets per la sfida dell’Olimpico : Appuntamento fondamentale per la Roma di Eusebio Di Francesco: martedì 23 ottobre alle 21 i giallorossi ospitano allo Stadio Olimpico, nella Capitale, i russi del CSKA Mosca, nel terzo incontro della Champions League 2018-2019. sfida davvero importantissima per la banda giallorossa: c’è in gioco infatti il passaggio del turno nel raggruppamento G. Dando per scontata la rinascita del Real Madrid, che è comunque in posizione critica e dunque ...

A Palazzo dei Congressi arriva Roma Sposa - il super evento dedicato ai matrimoni : ... con giullare, sbandieratori, spettacoli d'arme, artisti di strada ed esibizioni dell'antica arte della falconeria. Gioielli che vengono dallo spazio. Non solo diamanti, oggi per dire "per sempre" si ...

Roma : Perotti out per tre settimane : ANSA, - Roma, 17 OTT - A Trigoria sono rientranti tutti i nazionali ma, per Di Francesco, le cattive notizie arrivano da chi non si era mosso da Roma. Diego Perotti e Rick Karsdorp, infatti, non ci ...

Milan - Romagnoli recupera e mette il derby nel mirino : “Siamo molto più forti degli altri anni - disposti a morire per Gattuso” : Inter-Milan si avvicina e l’atmosfera inizia a surriscaldarsi. Il capitano dei rossoneri Alessio Romagnoli, che ha recuperato dall’affaticamento al flessore e sarà regolarmente in campo nel derby, ha parlato della sua squadra ai microfoni di Sky Sport facendo un confronto con gli anni passati: “Siamo molto più forti degli altri anni, degli altri derby. Abbiamo ambizioni molto più elevate e possiamo fare bene. Bisognerà ...

Nainggolan - io e la Roma : "Deluso per come sono stato trattato dalla società" : Quella tra Radja Nainggolan e Roma è una storia d'amore iniziata nel gennaio 2014 e durata oltre quattro anni. Poi la rottura, con la società giallorossa ma non con la città, rimasta nel suo cuore. ...

Infortunio Perotti - brutte notizie per la Roma : Infortunio Perotti, il calciatore giallorosso sarà costretto a star fuori a lungo dopo gli esami strumentali che hanno messo in luce una lesione al soleo Infortunio Perotti: lesione al soleo sinistro. Questo l’esito degli esami strumentali effettuati dalla Roma sul calciatore giallorosso. Lo stop per Perotti dovrebbe aggirarsi attorno alle 3 settimane, un inizio di stagione non certo fortunato per il calciatore argentino alle prese ...

Sfera Ebbasta in tour nel 2019 - biglietti in prevendita per le date nei palazzetti di Roma - Napoli e Milano : Sfera Ebbasta sarà in tour nel 2019, sono tre gli appuntamenti al momento confermati. Lo Sfera Ebbasta – Popstar tour 2019 si compone al momento di tre concerti nelle principali arene indoor della penisola per tre live a Roma, Napoli e Milano. Il 17 aprile 2019, Sfera Ebbasta è atteso in concerto al Palalottomatic a di Roma, il 19 aprile sarà al Palapertenope di Napoli e il 27 aprile sarà nella sua Milano per un concerto al Mediolanum ...