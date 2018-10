Roma | Pallotta | ' Lavoro ogni giorno per la Roma Nainggolan? L' ho amato'

Pallotta risponde a Nainggolan : botta e risposta sull’asse Roma-Milano : Pallotta e Nainggolan non se le sono mandate a dire durante la giornata di interviste molto dure da ambe due le parti Pallotta risponde a Nainggolan, un botta e risposta a distanza molto piccato tra i due. Il calciatore ha iniziato parlando dell’attuale patron dell’Inter Zhang: “Lui è sempre qua – ha dichiarato Nainggolan alla Gazzetta dello sport -. A Roma, invece, il presidente viene una volta all’anno… e io penso che una ...

Roma - Pallotta risponde a Garcia : 'Con te stavamo andando alla deriva...' : Il presidente della Roma, James Pallotta, è tornato sulle parole di ieri dell'ex tecnico giallorosso Rudi Garcia. Questo il commento del presidente rilasciato al Corriere dello Sport : 'Posso dire che con Spalletti alla fine del campionato siamo arrivati con una striscia di 17 partite senza sconfitte raggiungendo la Champions League. Mi piace tanto Rudi, ho grande rispetto ...

Roma : Di Francesco aspetta nazionali. Intanto Pallotta studia la strategia per il futuro : Gli ultimi a tornare a Trigoria dagli impegni con le nazionali saranno Kluivert, Olsen, Nzonzi s Schick, poi la Roma sarà di nuovo al completo e Di Francesco potrà cominciare a pensare alla formazione da schierare sabato all’Olimpico con la Spal. Fuori dal campo proseguono a Boston le riunioni tra Pallotta e il suo management, che affrontano tutti i temi legati alla Roma, tra cui anche quello legato alla costruzione dello stadio di ...

Roma - Monchi da Pallotta : tre rinnovi hanno la priorità : Monchi a Boston per incontrare Pallotta e parlare del futuro. Tra gli argomenti, ovviamente, i rinnovi di contratti dei calciatori giallorossi e, come scrive la Gazzetta dello Sport , in 3 hanno la priorità: Under, Dzeko ed El Shaarawy.

