Roma | il vice-sindaco strizza l' occhio alle occupazioni abusive Il prefetto | Raggi

Roma - il vicesindaco che difende gli occupanti : addio alla linea dura : Per entrare nell'ormai ex sede Inpdap, in via di Santa Croce in Gerusalemme, all'Esquilino, bisogna prima passare l'esame delle vedette, severissime. Dentro gli occupanti, fuori le forze dell'ordine e ...

E' VENETA LA VICE PRESIDENTE NAZIONALE DI DONNE IMPRESA COLDIRETTI -CHIARA BORTOLAS DI BELLUNO ELETTA OGGI A Roma : ... di abbinare passione personale ad affermazione professionale spiega Chiara BORTOLAS sono le caratteristiche che rendono prezioso il contributo della nostra presenza nel mondo economico e soprattutto ...

Che fine hanno fatto i Romanov? Una serie tv racconta le vicende dei discendenti (o presunti tali) dell'ultima dinastia reale russa : "Chi ha ammazzato la tua famiglia?", domanda lei allarmata. "I bolscevichi", risponde lui con grande tranquillità. I personaggi in questione fumano una sigaretta, sono in pausa fuori da un tribunale americano, discutono di quanto gli omicidi possano essere affascinanti, ridono tacitamente delle imprevedibili direzioni della vita. Un simile scambio di battute si può ascoltare in The Romanoffs, serie antologica di Amazon che porta la ...

Roma - tutti a cena con Giachetti : il deputato Dem legge vita - segreti e miracoli dei due vicepremier : Il Monday Reading da Titta al 162 sarà anche l'occasione per sfogliare il libro di Roberto Giachetti Sigaro, politica e libertà, il Romanzo intervista scritto insieme al giornalista Alberto Gaffuri, ...

Roma : Figliomeni eletto nuovo vicepresidente dell’Aula : Roma – L’Assemblea capitolina ha eletto Francesco Figliomeni (Fdi) come nuovo vicepresidente dell’Aula dopo le dimissioni di Andrea De Priamo, consigliere di Fratelli d’Italia che ha rinunciato al ruolo dopo essere stato nominato capogruppo. Figliomeni ha raccolto 17 preferenze, Alfio Marchini soltanto 1. Le schede bianche sono state 21, le nulle 3. L'articolo Roma: Figliomeni eletto nuovo vicepresidente dell’Aula ...

Roma - bus turistico travolge e uccide viceprefetto : Incidente mortale questa mattina in pieno centro a Roma, dove un uomo di 54 anni, il viceprefetto di Roma Giorgio De Francesco secondo la stampa locale, è rimasto ucciso dopo esser stato travolto da un bus turistico in via Cavour, a due passi dalla stazione Termini.L'esatta dinamica è ancora al vaglio delle autorità, ma stando ai testimoni oculari sembra che l'uomo stesse attraversando la strada insieme alla moglie per raggiungere la fermata ...

Roma - viceprefetto investito da bus/ Ultime notizie - guasto meccanico? L’autista “Ho provato a frenare ma…” : Roma, viceprefetto investito da bus turistico, Ultime notizie. L'autista del bus "Ho cercato di evitarli ma non ce l'ho fatta". Forse un guasto alla base del drammatico incidente(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 12:12:00 GMT)

Roma - vice prefetto ucciso da bus turistico - la sua storia sul New York Times : decideva quali profughi accogliere : Giorgio De Francesco, classe 64, laurea in Giurisprudenza alla Sapienza, era molto più che un burocrate impiegato al ministero dell'Interno. La cifra della sua professione era la passione per il ...

Roma - bus turistico investe e uccide un uomo : la vittima è un viceprefetto : Una tragedia assurda [VIDEO] questa mattina ha colpito la Capitale intorno alle ore 10:55. Il fatto di cronaca si è verificato non molto lontano dal Colosseo, in via Cavour. Un bus turistico, condotto da un 58enne italiano, ha travolto un uomo che in quel momento stava attraversando le strisce pedonali. La vittima è Giorgio De Francesco, 54 anni e viceprefetto in servizio presso il Ministero degli Interni. La dinamica dell'incidente resta ancora ...

Viceprefetto investito e ucciso dal bus dei turisti - polemiche a Roma : era sulle strisce : Travolto e ucciso sulle strisce pedonali da un pullman turistico nella trafficata via Cavour, sotto gli occhi della moglie e tra decine di turisti e passanti. La passeggiata di una coppia a braccetto...

Roma. Investito e ucciso vice prefetto Giorgio De Francesco : Un bus turistico ha travolto e ucciso in via Cavour il vice prefetto Giorgio De Francesco, 54 anni. E’ stato