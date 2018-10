Roma | Herrera e De Light nel mirino

romadailynews

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Che il mercato non si ferma mai è da tempo un concetto fin troppo scontato. Che le basi di futuri accordi si gettano a stagione in corso ne è una fisiologica conseguenza. Monchi e la, naturalmente non fanno eccezione a questa normale prassi operativa che vede il suo concretizzarsi nelle ‘estati pallonare’. Hectore Matthijs de Ligt sono calciatori che a Trigoria piacciono e non poco. Due calciatori diversi, in ruoli diversi e concettualmente due eventuali investimenti molto diversi. E non stiamo parlando solo di soldi, anche se il ‘fattore pecunia’ resta sempre un elemento fondamentale e imprescindibile nell’acquisto di calciatori. Si tratta in realtà di due profili profondamente differenti. Il primo è un classe ’90 e quindi calciatore già fatto, un ‘usato sicuro’. Sai quello che può dare. Il secondo non ha ancora ...