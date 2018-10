Roma | entro 2018 Ponte Cestio libero da degrado

Inter - Nainggolan in tackle su Roma e Juve : ecco cosa ha dichiarato il centrocampista belga : Nell’Intervista fiume rilasciata alla Gazzetta dello Sport a pochi giorni di distanza dalla sua prima stracittadina milanese, Radja Nainggolan è tornato sulla sua separazione dalla Roma, non voluta dal calciatore belga, senza risparmiare pesanti accuse alla sua ex società: “È finita non per colpa mia, almeno non del tutto. Sono rimasto deluso da alcuni comportamenti che come uomo non posso accettare. Io ho sbagliato, di sicuro, ...

Roma Black Friday 2018 : negozi aderenti in centro - centri commerciali - offerte e iniziative : L’evento del Black Friday 2018 è un appuntamento particolarmente atteso a Roma dagli amanti dello shopping e da tutti coloro che vogliono risparmiare in semplici acquisti o regali per il Natale. L’edizione del 2018, prevista per la giornata di venerdì 23 novembre, si sta avvicinando sempre più e come le altre grandi metropoli italiane e mondiali anche a Roma i maggiori negozi si stanno preparando al grande evento. I protagonisti principali del ...

Roma : dal 2019 via i bus turistici dal centro : La Capitale si prepara a una piccola, grande rivoluzione targata M5S. A partire dal primo gennaio , infatti, le vie del centro storico diventeranno sostanzialmente off limits per i bus turistici. Via ...

Roma - botticelle solo nei parchi o vetturini convertiti in tassisti : “Il problema non sono i cavalli - ma le auto in centro” : Manca solo l’ok dell’Aula, che secondo la maggioranza potrebbe arrivare in un mese, e poi il nuovo regolamento per le tradizionali botticelle Romane sarà realtà. Una novità che però, secondo i diretti interessati, equivale alla cancellazione di una tradizione secolare. “Fanno prima a cancellare direttamente il servizio”, tuona Angelo Sed, presidente dei vetturini Romani. Il nuovo regolamento, che ha ricevuto l’ok delle commissioni Ambiente e ...

Raggi : 'Meno auto nel centro di Roma e stop la domenica' : Sindaca, a Roma è una strage di pedoni: già 107 vittime dall'inizio dell'anno. Cosa fa il Comune? Quando rifarete almeno le strisce? 'Sono stati dei fatti tragici e il nostro pensiero va alle famiglie ...

Roma - si avvicina il rientro di Pastore. E la dirigenza di vede negli Usa : Fine settimana a stelle e strisce per i dirigenti della Roma che - approfittando della sosta del campionato - si ritroveranno nel weekend a Boston da James Pallotta. Il d.g. Mauro Baldissoni è già ...

Fuori i bus turistici dal centro. Il Tar dà ragione a Roma Capitale : Vittoria per la sindaca Virginia Raggi. “Fuori i bus turistici dal centro. Il Tar dà ragione a Roma Capitale: nessuna

Dal 2019 centro Roma senza bus turistici : ANSA, - Roma, 12 OTT - "Fuori i bus turistici dal centro. Il Tar dà ragione a Roma Capitale: nessuna sospensiva. Da gennaio parte la nostra rivoluzione: strade più sicure e città più vivibile". Lo ...

Mara Venier ecco il super attico nel centro di Roma : Mara Venier è tornata alla guida di “Domenica In” con grandi risultati di ascolto e così Mara Venier sembra aver deciso di regalarsi un bell’attico nel centro di Roma. Mara Venier è infatti tornata alla conduzione del contenitore domenicale di casa Rai dopo un’assenza di quattro anni dalle reti della Rai. Su RaiUno il risultato per lei è innegabile e probabilmente Mara ha deciso di farsi un bel regalo. La conduttrice infatti è stata sorpresa da ...

Nations League - Italia : out Cutrone - Romagnoli e D'Ambrosio - dentro Tonelli e Piccini : Subito una tegola per Roberto Mancini e la sua Italia, in vista dell'amichevole in programma domani a Genova contro l'Ucraina e, soprattutto, per il match contro la Polonia del 14 ottobre [VIDEO] che potrebbe essere decisivo per i destini azzurri in Nations League. Ad essere sinceri le tegole sono tre, tante quante le defezioni dei giocatori per altrettanti problemi fisici. Hanno gia' lasciato il ritiro di Coverciano i difensori Romagnoli e ...

Infortunio De Rossi - il centrocampista a rischio per i prossimi impegni della Roma : Infortunio De Rossi – Il ritorno da Empoli ha fruttato tre punti alla Roma ma anche un inaspettato Infortunio, quello di Daniele De Rossi. Il capitano giallorosso ha effettuato esami strumentali a Villa Stuart che hanno restituito un responso negativo per la Roma: De Rossi, infatti, ha subito la frattura della quinta falange del piede sinistro. I tempi di recupero verranno stabiliti in base al decorso clinico, ma c’è il rischio ...

Roma - i rilievi dell'incidente mortale in pieno centro : Nuovo incidente mortale al centro di Roma. Un uomo di 72 anni, di nazionalità inglese ma residente a Roma, e sua figlia, sono stati travolti da un Suv che viaggiava sulla corsia preferenziale nel ...

Un uomo e una donna investiti da un Suv in centro a Roma : lui muore - lei è gravissima : Ancora sangue sulle strade della Capitale. All'indomani della morte del vice prefetto Giorgio De Francesco, investito da un bus turistico in via Cavour, si conta un'altra vittima nel centro storico ...