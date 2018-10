Roma | custodia cautelare per dipendente agenzia entrate e commercialista

romadailynews

(Di mercoledì 17 ottobre 2018)– I Carabinieri del Nucleo Investigativo distanno dando esecuzione ad un’ordinanza diin carcere per corruzione, accesso abusivo a sistema informatico, truffa aggravata ai danni dello Stato e frode informatica nei confronti di undelle Agenzie dellee di unno. Il predetto funzionario ha percepito indebite somme di denaro per alterare i dati fiscali di diversi contribuenti, in modo da procurare loro un ingiusto profitto consistente nella illegittima diminuzione dell’importo dell’imposta dovuta all’erario. Il danno erariale causato dalle condotte illecite del funzionario ammonta a circa 550.000 euro. L'articoloperproviene daDailyNews.