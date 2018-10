Roma | celava sostanze stupefacenti in scatole scarpe | arrestato

Roma : in manette spacciatore di cocaina - celava droga in sigarette : Roma – Nascondeva dosi di cocaina all’interno di sigarette minuziosamente modificate e si aggirava in strada alla ricerca di acquirenti. Ma il suo piano e’ stato scoperto dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro che lo hanno arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In manette e’ finito un 68enne Romano, gia’ noto negli ambienti della droga. Ieri ...