Roma | bimba africana morosa in mensa | il nome finisce sul sito del Comune

La mamma non paga la mensa - bimba africana messa alla gogna sul sito del Comune di Roma : Il nome della mamma, di origine africana, che non ha pagato la retta della mensa scolastica e quello della figlia di soli 9 anni pubblicati sul sito web del Comune di Roma. E bollati come morosi. Lo riporta la cronaca di Roma del quotidiano il messaggero.A differenza di Lodi, stavolta non c'è di mezzo una sindaca leghista. L'amministrazione comunale è quella di Virginia Raggi, di segno grillino dunque, mentre quella del Municipio ...

Tratta Roma-Beirut di Alitalia : muore bimba di due anni - era gravemente malata : Una vicenda drammatica e che senza dubbio farà riflettere chiunque leggerà questo articolo. Già, perché quello che è accaduto a bordo di un aereo di Alitalia durante il volo Roma-Beirut ha il sapore di una vera e propria tragedia: una bambina di due anni ha perso la vita durante la Tratta costringendo il pilota ad un atterraggio di emergenza nell'aeroporto di Bari, dove il personale del pronto soccorso è immediatamente intervenuto per cercare di ...

Roma - terribile incidente stradale a Nettuno : muore una bimba di 8 anni : L'ennesima tragedia della strada colpisce stavolta il Lazio e, precisamente, la città di Nettuno. Lo schianto è accaduto la scorsa notte alla periferia della città tirrenica, in via dei Frati, arteria stradale ad alta percorrenza. Una Bmw condotta da un 39enne si è ribaltata sull'asfalto, dopo aver colpito un palo dell'illuminazione. Nel terribile impatto è deceduta una delle due figlie dell'uomo che viaggiavano a bordo del mezzo: si tratta di ...

Roma - si ribalta con l’auto : muore bimba di 8 anni : Roma. Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto questa notte a Nettuno (Roma), in via dei Frati. Alla guida dell’auto il padre, 39 anni, che poco dopo la mezzanotte avrebbe perso il controllo della vettura, finendo contro un palo e cappottandosi. Roma, l’uomo al volante risultato positivo all’alcol test L’uomo era al volante nonostante la patente revocata da 9 anni e sotto l’effetto ...