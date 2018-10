Roma | 5 arresti e 12 denunce a seguito contrasto degrado e abusivismo

Roma : Controlli Carabinieri a Trieste-Salario - 2 arresti e una denuncia : Roma – Un imponente servizio di controllo e’ scattato nei quartieri Tiburtino, Parioli, Salario-Trieste e nella zona di Bologna. Decine di Carabinieri della Compagnia Roma Parioli, del N.A.S. e del N.I.L di Roma, del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Roma e della Compagnia di Intervento Operativo dell’8° Reggimento “Lazio” sono entrati in azione con lo specifico compito di prevenire, e laddove necessario ...

Roma : Controlli Carabinieri a Trastevere - 2 arresti e 5 denunce : Roma – Rimane alta l’attenzione dei Carabinieri sullo storico quartiere di Trastevere. I militari della Compagnia Roma Trastevere, coadiuvati dai militari del N.A.S. di Roma, hanno eseguito nei giorni scorsi un articolato servizio di prevenzione e controllo che si e’ protratto fino alla tarda serata di ieri e che ha portato all’arresto di 2 persone e alla denuncia a piede libero di altre 5 persone. Gli arrestati sono un ...

Roma : in casa con pistola trafugata e sostanze stupefacenti - due arresti : Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frascati hanno arrestato un 35enne, originario della provincia di Teramo, con le accuse di detenzione illegale di arma clandestina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo era gia’ noto ai Carabinieri per i suoi trascorsi negli ambienti degli stupefacenti nel quartiere di Tor Bella Monaca, a Roma, dove era domiciliato prima di ...

Roma : reati fallimentari - riciclaggio e fittizia intestazione beni - 2 arresti : Roma – Militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno tratto in arresto 2 persone ritenute responsabili di reati fallimentari, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica capitolina, sono scaturite dal fallimento della Blue Parrot Logistics srl, societa’ operante nel settore della consulenza e della realizzazione di sistemi logistici integrati. Nel ...

Roma - panico sul Gra - ladri fuggono dalla polizia e speronano auto : tre arresti : panico questa mattina sul Grande raccordo anulare a Roma. All'altezza di Anagnina, in carreggiata esterna, tre ladri hanno ingaggiato una folle corsa per fuggire alle forze dell'ordine. I malviventi ...

Roma - far-west in via Casilina : “Vi prego venite subito stanno sparando”. 5 arresti grazie ai filmati della videosorveglianza : I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 5 persone ritenute responsabili del tentato omicidio di un 52enne Romano, avvenuto a Roma lo scorso 3 settembre, nel corso di una sparatoria avvenuta nel piazzale antistante un’officina meccanica di via Casilina. subito dopo il conflitto a ...

Roma : Controlli Carabinieri a Torpignattara - 2 arresti e 2 denunce : Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma Torpignattara, a seguito di un servizio coordinato di controllo in tutto il quartiere, hanno arrestato due persone e ne hanno denunciate altre 2 a piede libero. I militari hanno effettuato il primo arresto all’interno di un complesso residenziale abbandonato, di via Villa Santo Stefano. In manette e’ finita una cittadina romena, di 38 anni, nullafacente e con precedenti, che vive ...

Roma : Business spaccio a gestione familiare - 4 arresti : Roma – Proseguono senza sosta i blitz antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Frascati nelle zone di Tor Vergata e di Ponte di Nona, a Roma. Nelle ultime 48 ore sono finite in manette in manette 4 persone, tutte con l’accusa di detenzione ai fini di spacco di sostanze stupefacenti. In particolare, al termine di un mirato servizio di osservazione e pedinamento, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati hanno ...

Roma - bancarotta e riciclaggio : 7 arresti. Erano i re dei ristoranti del centro storico : I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno arrestato 7 persone, tutte indagate perché appartenenti a un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una ...

Blitz antidroga dei carabinieri tra Roma e Latina : 17 arresti : Roma, 2 ott., askanews, - Operazione antidroga dei carabinieri tra le provincie di Roma e Latina. I militari della Compagnia di Monterotondo, con l'ausilio di unità cinofile e di un elicottero, hanno ...

