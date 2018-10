Rocco Schiavone 2 | Marco Giallini torna a vestire i panni del vicequestore | anticipazioni

Rocco Schiavone 2/ Anticipazioni puntate 24 e 17 ottobre : chi ha ucciso i coniugi Moresi? : Rocco Schiavone 2, Anticipazioni 24 e 17 ottobre : l'investigatore dovrà scoprire perché sono stati uccisi i coniugi Moresi, trovati senza vita e in stato avanzato di composizione in casa.(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 23:16:00 GMT)

Anticipazioni Rocco Schiavone 2 : un altro caso per il vicequestore : Rocco Schiavone 2: Anticipazioni seconda puntata Rocco Schiavone , il vicequestore più politically incorect d’Italia, è tornato in prima serata su Rai Due. La prima puntata ha permesso ai telespettatori che non hanno letto i romanzi di Antonio Manzini di fare un salto indietro nel tempo. Il primo episodio ha svelato il passato che tanto tormenta […] L'articolo Anticipazioni Rocco Schiavone 2: un altro caso per il vicequestore proviene ...

Rocco Schiavone 2 : seconda puntata - anticipazioni 24 ottobre : Rocco Schiavone 2 seconda puntata – Rai 2 trasmetterà il nuovo appuntamento della fiction poliziesca mercoledì, 24 ottobre 2018. “Tutta la verità” non permetterà però al Vicequestore di catturare il suo nuovo nemico, Enzo Baiocchi. Le anticipazioni di Rocco Schiavone 2 infatti una fuga da parte del criminale ed un nuovo caso per il protagonista, con un arrivo inaspettato. Rocco Schiavone 2 seconda puntata , anticipazioni e ...

Rocco Schiavone 2/ Anticipazioni prima puntata - promo : il vicequestore al centro dei sospetti? (17 ottobre) : Rocco Schiavone 2, Anticipazioni primi episodi 7-7-2007 e Pulvis et umbra. Un tuffo nel difficile passato per Rocco che parla della morte di sua moglie Marina(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 20:27:00 GMT)

Rocco Schiavone 2/ Anticipazioni prima puntata - promo : un flashback e nuovi dettagli sul delitto (17 ottobre) : ROCCO SCHIAVONE 2, Anticipazioni primi episodi 7-7-2007 e Pulvis et umbra. Un tuffo nel difficile passato per ROCCO che parla della morte di sua moglie Marina(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 18:05:00 GMT)

Rocco Schiavone 2 : tutti i personaggi : Rocco Schiavone 2 Rocco Schiavone torna ad indagare e lo fa con il supporto delle sue due squadre. Una è quella ufficiale, composta dai poliziotti che vessa, provoca, adula, ma in fondo a modo suo sa apprezzare. L’altra è composta invece dai suoi amici d’infanzia, traffichini e da sempre irrispettosi della legge, ma legati al vicequestore come fratelli. Di seguito tutto sui personaggi della fiction di Rai 2. Rocco Schiavone 2: ...

Rocco Schiavone 2 - parte la nuova stagione su Rai 2 : Finalmente ci siamo: torna Rocco Schiavone 2, la fiction di successo interpretata da Marco Giallini e trasmessa in prima serata su Rai 2 L’attesa è finita! I nuovi episodi di Rocco Schiavone 2 arrivano in prima serata su Rai2 con una nuova ed avvincente stagione. Come sempre protagonista principale sarà il maleducato e cinico vicequestore interpretato da Marco Giallini. Rocco Schiavone 2018: quando va in onda Al via da mercoledì 17 ottobre ...