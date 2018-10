RIVA LUIGI ' 69 ' 70 CAGLIARI AI DÌ DELLO SCUDETTO aprirà venerdì 19 ottobre la stagione

L'asse tra Matteo e Luigi per ar RIVA re indenni a giugno : Come se la luna di miele del fronte populista al governo iniziasse ad offuscarsi, complice il caos sulla politica economica, l'ansia dei risparmiatori, le figuracce sul caso Genova e i continui ...

Uomini e Donne/ Luigi e Lorenzo - sorpresa in studio : da RIVA li ad amici "grazie" a Sara? (Trono Classico) : Uomini e Donne , anticipazioni trono classico. Martina Escher è la corteggiatrice preferita di Luigi Mastroianni? Sguardi e gesti inaspettati in studio (Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 19:32:00 GMT)

Luigi Di Maio : "Sul 2 - 4% non arretriamo. Il Ragioniere scRIVA il Def su impulso dei politici" : "Ho visto il Ragioniere generale dello Stato Franco una sola volta nella vita, non posso dire che è il mio migliore amico. So solo che tutto va controllato dal vaglio politico per riappropriarci del potere democratico sul potere tecnocratico". Lo ha detto Luigi Di Maio a Rtl 102.5 parlando del Def e del lavoro dei tecnici."Il Ragioniere generale deve preparare la Nota di aggiornamento al Def su impulso dei politici. Per questo noi in ...