Risultati NBA | partenza col botto | Boston asfalta i Sixers | Golden State risponde presente

NBA 2018-2019 - i Risultati della notte di preseason : Giannis formato MVP - i Lakers battono ancora Golden State : Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves 143-121 Bucks e Timberwolves non potrebbero trovarsi in situazioni più opposte, e in campo si è visto chiaramente. I primi volano sulle ali dell'entusiasmo ...

NBA 2018-2019 - i Risultati della notte di preseason : Gallinari fa 5 su 5 - super Davis non basta a New Orleans : New Orleans Pelicans-Toronto Raptors 119-134 Sembra maledetta questa preseason per i New Orleans Pelicans, battuti per la quinta volta in altrettante sfide amichevoli di preparazione e avvicinamento ...

NBA 2018-2019 - i Risultati della notte di preseason : LeBron James e i Lakers battono Golden State : Los Angeles Lakers-Golden State Warriors 123-113 Il pubblico di Las Vegas può godersi in anteprima una delle sfide più attese della stagione, quella tra i nuovi di Los Angeles Lakers di LeBron James e ...

Preseason NBA – I Lakers schiantano i Warriors - vincono anche Raptors e Bulls : i Risultati delle partite della notte : anche questa notte sono andate in scena le partite della Preseason NBA, tutti i risultati dei match tra cui spicca la sfida tra Los Angeles Lakers e Golden State Warriors L’NBA ha dato spettacolo nella notte con le partite della preaseson andate in scena in attesa del campionato ufficiale. Tra i match in programma spiccava senza ombra di dubbio la super sfida tra Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, finita a favore dei ragazzi ...

NBA 2018-2019 - i Risultati della notte di preseason : Harden formato MVP ne mette 37 - vincono i Clippers di Gallinari : Houston Rockets-Shanghai Sharks 128-86 Fosse stata regular season, i Rockets avrebbero infranto diversi record, a partire da quello di triple segnate in una singola gara: alla sirena finale sono 28 i ...

NBA 2018-2019 - i Risultati della notte di preseason : Phoenix batte Golden State - Wizards e Pacers ok : Golden State Warriors-Phoenix Suns 109-117 Sei falli in attacco fischiati contro gli Warriors in poco più di un tempo. Questa la ragione che ha fatto imbestialire Steve Kerr, espulso a inizio terzo ...

NBA 2018-2019 - i Risultati della notte di preseason : Spurs ko contro i Rockets - vincono Bucks e Thunder : Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks 107-125 Sembra strano ma nel 2018 e in una delle leghe più tecnologiche e avanzate del mondo una partita può essere giocata senza che nessuno riesca a ...

NBA 2018-2019 - i Risultati della notte di preseason : niente LeBron e Gallo - derby di L.A. ai Clippers : Los Angeles Lakers-L.A. Clippers 87-103 niente LeBron James e Danilo Gallinari nel primo derby stagionale della città degli angeli, vinto dai Clippers che condannano i giallo-viola alla terza ...

NBA 2018-2019 - i Risultati della notte di preseason : Durant torna re di Seattle - Thompson ne segna 30 : Per dovere di cronaca vanno segnalati i 30 punti di Klay Thompson, un altro che ha sentito aria "di casa" avendo fatto il college a Washington State, di cui 19 solamente nei primi 9 infuocati minuti ...

NBA 2018-2019 - i Risultati della notte di preseason : primo successo per i Lakers di James - Houston ko : Los Angeles Lakers-Sacramento Kings 128-123 Iniziare a prendere confidenza con il successo non fa mai male, anche soltanto in preseason. Per questo i ragazzi di coach Walton hanno dato fondo alle loro ...

NBA 2018-2019 - i Risultati della notte di preseason : Drummond spazza via OKC - ancora bene Ayton : Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons 91-97 Con Russell Westbrook ancora fermo ai box e Paul George tenuto a riposo, gli occhi di tutti a Oklahoma City erano puntati sul debutto di Dennis Schroeder in ...

Preseason NBA – Buona la prima per i Clippers di Gallinari - ko Nets e Bulls : i Risultati della notte : I risultati della notte della Preseason NBA: ko per Nets, Chicago Bulls, Thunder e Minnesota. Vincono Knicks, Bucks, Pistons e Clippers Nella notte è andato in scena un altro capitolo della Preseason NBA. prima che la stagione regolare inizi, ad animare la nottata delle partite in programma il derby di New York tra Nets e Knicks, in cui a trionfare sono stati Kevin Knox e compagni. Nonostante l’assenza per infortunio di Kristaps ...

NBA 2018-2019 - i Risultati della notte di preseason : Denver vince ancora - successi per Houston e Utah : Los Angeles Lakers-Denver Nuggets 111-113 Oltre alla più volte raccontata partita di LeBron , in campo allo Staples Center sono scesi anche tutti gli altri Lakers e soprattutto i Denver Nuggets; ...

Preseason NBA – I Risultati della notte : successo Cavs e Rockets - ko Lakers e Raptors : Vittorie per i Cleveland Cavaliers e gli Houston Rockets, ancora un ko per i Lakers, cadono i Raptors di Kawhi Leonard: i risultati dei match di Preseason della notte In attesa che inizi la stagione regolare, i primi match della Preseason regalano spunti interessanti sui quali costruire il giudizio per la stagione che verrà. Scendono in campo per la prima volta i Cleveland Cavaliers dell’era post LeBron James, e lo fanno con un successo. ...