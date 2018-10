RIFORMA PENSIONI E MANOVRA 2019 Quota 100 con finestre e Opzione donna a 58 anni ultime

RIFORMA PENSIONI - MANOVRA E QUOTA 100/ Il programma Damiano per superare la Legge Fornero : RIFORMA PENSIONI, MANOVRA 2019 e QUOTA 100. Il tema previdenziale è caldo dopo l’approvazione della Legge di bilancio e anche Cesare Damiano ha le sue proposte per il Pd(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 21:34:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI : Quota 100 anticipa l'uscita ma l'assegno potrebbe essere decurtato : In pensione a partire dai 62 anni di eta' anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi. È questa l'ultima ipotesi dell'esecutivo Conte dopo lunghe discussioni sustesi in vista dell'approvazione della nuova Legge di Stabilita' che entrera' in vigore a partire dal 2019. Quota 100 con finestre trimestrali Spunta anche l'ipotesi sulle finestre che potrebbero far slittare il meccanismo della Quota 100 al prossimo aprile. Si tratta di ...

MANOVRA 2019 E RIFORMA PENSIONI CON QUOTA 100/ Opzione donna - la richiesta al Governo sulla proroga : QUOTA 100 e RIFORMA PENSIONI nella MANOVRA 2019. sulla proroga di Opzione donna arriva la richiesta di Orietta Armiliato dopo il video pubblicato da Maria Edera Spadoni(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 19:46:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI e Manovra/ Governo : oltre la Quota 100 promessa mantenuta sui vitalizi : Manovra 2019 e Riforma pensioni: con la Quota 100 il Governo comincia a mantenere le promesse sul superamento della Legge Fornero. Intanto va avanti sui vitalizi dei parlamentari(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 17:56:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018 e Quota 100/ Cottarelli conferma i conti sugli assegni d'oro (ultime notizie) : Quota 100 e Riforma pensioni, ultimissime. Cottarelli conferma i conti sugli assegni d'oro. Le news e le ultime notizie sui principali temi previdenziali di oggi(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 15:32:00 GMT)

Pensioni - così Boeri "demoliva" la RIFORMA voluta dalla Fornero : Tito Boeri negli ultimi tempi non ha perso occasione per mettere nel mirino la riforma Pensionistica voluta dal governo. Il presidente dell'Inps mettendosi in coda dietro Bruxelles e Fmi ha difeso la riforma Fornero. Il suo giudizio su Quota 100 è stato fin troppo chiaro al punto da profetizzare un buco da 100 miliardi. Ma attenzione: Boeri non l'ha sempre pensata così. E a sottolineare l'incoerenza del presidente dell'Inps è la Verità. Di fatto ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 nella manovra è solo il primo passo sulla Fornero (ultime notizie) : Le novità in tema di Riforma delle pensioni. Siri: Quota 100 nella manovra è solo il primo passo sulla Fornero. Ultime notizie e news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 14:26:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 fondamentale per la scuola (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità. Quota 100 fondamentale per la scuola, spiega Marcello Pacifico. Tutte le ultime notizie le news sui principali temi previdenziali. Non mancherà chi sarà soddisfatto della RIFORMA delle PENSIONI varata dal Governo. Marcello Pacifico, per esempio, aveva spiegato di ritienere “fondamentale che Quota 100 passi con la legge di bilancio: c’è un gap generazionale da colmare e quando si parla di qualità della nostra scuola ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ La critica di Turani a Quota 100 (ultime notizie) : Quota 100 e Riforma pensioni, ultime notizie. La critica di Giuseppe Turani alla manovra. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 11:14:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Dopo la manovra - i dubbi su Quota 100 e Opzione donna (ultime notizie) : RIFORMA delle PENSIONI e manovra. Ci sono dei dubbi su Quota 100 e Opzione donna. Ultime notizie, novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 16 ottobre(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 09:49:00 GMT)

Scontro sulla manovra - ma poi c'è l'intesa. RIFORMA delle pensioni e sgravi alle imprese : Il New Deal giallo-verde è pronto, o quasi. Luigi di Maio cita Franklin Delano Roosevelt, ma alla fine del Consiglio dei ministri torna alla mente Paolo Cirino Pomicino, nella prima Repubblica grande ...

RIFORMA PENSIONI/ I conti a spanne del Governo su Quota 100 e taglio degli assegni : La RIFORMA delle PENSIONI entra nella Legge di bilancio con Quota 100. Ma ci sarà anche un taglio degli assegni d'oro. Tuttavia non è chiaro di quale entità. GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 06:07:00 GMT)MAGNETI MARELLI/ Quel pezzo di "rivoluzione Marchionne" messo in vendita da Fca, di G. SabellaMANOVRA/ I conti sui posti di lavoro "creati" dalle mosse del Governo, di M. Ferlini

RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100/ Petriccioli (Cisl) chiede agevolazioni per le donne (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 e QUOTA 100, oggi 16 ottobre. Petriccioli (Cisl) chiede agevolazioni per le donne. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 05:46:00 GMT)

Pace fiscale - fonti Lega : «C’è accordo» E a febbraio RIFORMA PENSIONI e quota 100 : Indiscrezioni dal vertice che ha portato all’accordo prima del Consiglio dei ministri: in manovra ci saranno anche le pensioni d’oro. I tagli saranno usati a copertura della legge di Bilancio