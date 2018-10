Rifiuti | un’emergenza che in Lombardia è alimentata dal business del trasporto merci

ilfattoquotidiano

Prati diventa una discarica a cielo aperto: i rifiuti invadono i marciapiedi Un cumulo di immondizia,buste nere,scatole di… Esiste un sistema inventato 20 anni fa a Massa Lubrense, il mio paese di provenienza…

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Nel milanese e in, quella degli incendi ai depositi diè una vera e propria emergenza. Gli ultimi due episodi ai quartieri di Bovisasca e di Quarto Oggiaro hanno costretto i loro abitanti a tener chiuse le finestre per alcuni giorni. Sul rogo del capannone di via Chiasserini – hanno stabilito le indagini – non è esclusa la pista dolosa e pochi giorni fa c’era stato l’arresto di sei persone nel pavese. Crescono le preoccupazioni dei magistrati sui temi ambientali e aumentano gli organici che si occupano di illeciti, in particolare suiil cui traffico aumenta a macchia d’olio in tutta lae in tutto il Paese. Lo spostamento ditossici, nocivi o comunque vietati non deve più essere un “gioco da ragazzi” come anche la magistratura bresciana ha rilevato. E’ proprio nelle movimentazioni deiche ...