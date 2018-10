Rifiuti | scoperta dal Noe una discarica abusiva nel Milanese | due denunciati

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Mentre Milano fa ancora i conti con la puzza e il fumo generati dall’incendio di un capannone, unadispeciali all’interno di un impianto industriale nelè statae sequestrata dai carabinieri del Noe, il Nucleo operativo ecologico. I militari hanno controllato uno stabilimento industriale nel comune di Cornaredo (Milano), accertando la presenza di grandi quantitativi dispeciali portati lì in maniera del tutto illegale. I carabinieri avevano ricevuto alcune segnalazioni di privati cittadini allarmati da un insolito via vai di camion e di autoarticolati. In un capannone erano stoccati circa 1.200 metri cubi di, in particolare di materie plastiche “tale da potersi ipotizzare non solo la realizzazione di una, ma anche un’illecita attività di gestione, raccolta e smaltimento di...