Riace | il sindaco Lucano ' in esilio' Ha lasciato il paese all' alba

Sono stati revocati gli arresti domiciliari a Mimmo Lucano - sindaco di Riace : Ma gli è stato imposto il divieto di dimora, dovrà quindi lasciare la sua città The post Sono stati revocati gli arresti domiciliari a Mimmo Lucano, sindaco di Riace appeared first on Il Post.

Riace - vittoria "a metà" per il sindaco Lucano : via i domiciliari - ma c'è il divieto di dimora : Arriva il divieto di dimora per il sindaco: "Cosa ho fatto di male per non stare nel mio paese dopo che ci ho messo l’anima...

Riace. Il sindaco Mimmo Lucano è tornato in libertà : E’ stata in parte accolta la richiesta dei legali del sindaco del Comune jonico. Sono stati revocati gli arresti domiciliari al

Riace - revocati i domiciliari al sindaco Mimmo Lucano : per lui divieto di dimora nel Comune. “Mi sembra un processo politico” : Il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria ha revocato gli arresti domiciliari a Mimmo Lucano, il sindaco di Riace, arrestato lo scorso 2 ottobre per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I giudici del Riesame hanno accolto parzialmente il ricorso degli avvocati Antonio Mazzone e Andrea D’Aqua che avevano chiesto l’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare disposta dal gip su richiesta della Procura di Locri nell’ambito ...

Riace - revocati gli arresti al sindaco Lucano : divieto di dimora nel comune : revocati gli arresti domiciliari per il sindaco di Riace. Il tribunale del riesame di Reggio Calabria ha revocato gli arresti domiciliari a Domenico Lucano sostituendoli con la misura del...

Revocati gli arresti domiciliari al sindaco Mimmo Lucano Ma divieto di dimora a Riace : Revocato l'arresto del sindaco di Riace accusato di istigazione all'immigrazione clandestina. Ma non potrà rimanere nella cittadina calabrese: «È una persecuzione, una cosa senza senso»

Riace - tribunale revoca gli arresti domiciliari per Lucano : il sindaco torna libero : Mimmo Lucano torna libero, ma per lui rimane la sospensione dalla carica di sindaco di Riace e il divieto di dimora nel comune. Lucano rimane indagato per favoreggiamento di immigrazione clandestina e illecito affidamento dei servizi della raccolta differenziata.Continua a leggere

Riace - revocati i domiciliari al sindaco Mimmo Lucano : per lui divieto di dimora nel Comune : Il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria ha revocato gli arresti domiciliari a Mimmo Lucano, il sindaco di Riace, arrestato lo scorso 2 ottobre per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I giudici del Riesame hanno accolto parzialmente il ricorso degli avvocati Antonio Mazzone e Andrea D’Aqua che avevano chiesto l’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare disposta dal gip su richiesta della Procura di Locri nell’ambito ...

Riace - revocati dal Riesame gli arresti domiciliari al sindaco Lucano : Sono stati revocati gli arresti domiciliari al sindaco di Riace Mimmo Lucano, sostituiti dal divieto di dimora. Lo ha deciso il tribunale del Riesame. Il provvedimento era stato preso dal giudice di ...

Revocati i domiciliari al sindaco Mimmo Lucano : divieto di dimora a Riace : Revocato l'arresto del sindaco di Riace accusato di istigazione all'immigrazione clandestina. Ma non potrà rimanere nella città

Riace - revocati i domiciliari al sindaco Mimmo Lucano : Sono stati revocati gli arresti domiciliari a Mimmo Lucano, il sindaco di Riace, accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti. L'articolo Riace, revocati i domiciliari al sindaco Mimmo Lucano proviene da Il Fatto Quotidiano.

Riace - il sindaco ora sfida il Viminale : Domenico Lucano si è presentato davanti al tribunale del riesame di Reggio Calabria che dovrà decidere se revocare gli arresti domiciliari ai quali si trova dal 2 ottobre. 'Il modello di integrazione ...

Riace - MIMMO LUCANO "SE ESISTE UN DIRITTO TORNERO’ LIBERO"/ Il vice-sindaco “Non ce l’ho con Salvini” : RIACE, MIMMO LUCANO “Avanti anche senza fondi pubblici”. Ultime notizie, udienza al tribunale del riesame questa mattina: ecco le dichiarazioni del primo cittadino calabrese(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 18:22:00 GMT)

Riace - vicesindaco Gervasi : “Non me la sento di dare la colpa al governo attuale o a Salvini. Tutto è iniziato 18 mesi fa” : “Accanimento di Salvini nei confronti di Riace? Non condivido la visione politica del ministro, ma siamo in democrazia e ognuno lotta per i suoi valori. Tuttavia,la verità è che i problemi sono iniziati prima che si insediasse questo governo, cioè ben 18 mesi fa. Per onestà intellettuale non me la sento di scaricare la colpa sul governo attuale”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Un giorno da ascoltare”, su Radio Cusano Campus, dal ...