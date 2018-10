Retroscena Ferrari | rapporti tesissimi tra Vettel e Arrivabene | il tedesco isolato dal

F1 - Rosberg e quel clamoroso Retroscena sulla Ferrari : “mi hanno contattato - ma prima che vincessi il Mondiale” : L’ex pilota tedesco ha rivelato di essere stato contattato dalla Ferrari prima che vincesse il titolo mondiale battendo Lewis Hamilton L’ufficialità arriverà ad Austin o al più tardi in Messico, ma Nico Rosberg può ancora considerarsi l’unico che in era ibrida sia riuscito a battere Lewis Hamilton. LaPresse/EFE La vittoria del titolo è rimasta l’ultima impresa del tedesco in Formula 1, visto il ritiro arrivato dopo ...

F1 - la Ferrari ha perso la bussola dopo Spa : il Retroscena sorprendente che filtra da Maranello : Secondo quanto si vocifera da Maranello, pare che Vettel e Raikkonen abbiano iniziato a lamentarsi della monoposto e dei problemi del posteriore La situazione in casa Ferrari non è per niente semplice, la Mercedes continua a volare e a Maranello non riescono a capire come sia possibile aver accumulato tutto questo gap dopo Spa. photo4/Lapresse Le domande aumentano, i risultati non arrivano e l’ennesimo Mondiale sta sfuggendo di mano, ...

F1 – Sorprendente Retroscena in casa Ferrari - incontro Raikkonen-Elkann prima del Gp di Monza : ecco cosa si sono detti : Secondo quanto riferito da Autosprint, John Elkann avrebbe incontrato Raikkonen prima del Gp di Monza comunicandogli la sua sostituzione con Leclerc per il 2019 L’avventura di Kimi Raikkonen in Ferrari è destinata a concludersi al termine di questa stagione, sono dunque sette le gare che separano il finlandese dall’addio alla scuderia di Maranello. LaPresse Una decisione già ampiamente presa dai vertici del Cavallino, che ...

Ferrari - Kimi Raikkonen fatto fuori dal Cavallino : il Retroscena - per chi correrà : Dopo il deludente Gran Premio di Monza, per la Ferrari è tempo di bilanci. Doveva essere proprio questo il weekend in cui si sarebbe annunciato il rinnovo di contratto di Kimi Raikkonen ma ora sembra ...