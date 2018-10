renzi litiga con tutti a la7 lo scazzo con franco e quello con floris | se vuole posso

Gozi (Pd) e Geloni (LeU) litigano su renzi : ‘Siete ossessionati’. ‘Fammi parlare’. E il professore interviene e li zittisce : Lo scontro in studio, a Otto e mezzo, su La7, è nato dalle parole di Matteo Renzi sul leader laburista Jeremy Corbyn, considerato un leader perdente. “Siete ossessionati da Renzi ” ha detto Sandro Gozi , del Partito democratico, alla giornalista e attivista di Leu, Chiara Geloni , che ha replicato: “Perché quando si cita Renzi non mi fai parlare?”. Alla fine è intervenuto il politologo polacco, Jan Zielonka, che ha censurato ...

Il PD litiga sulle cene - Matteo renzi prepara la “sorpresa” : Il ritrovato attivismo di Renzi sta mettendo in moto processi in grado di influenzare in maniera determinante non solo l'esito del prossimo congresso del Partito Democratico, ma anche la ricomposizione del campo dell'opposizione al governo Lega - M5s. E mentre il partito litiga sulle cene, i sondaggi sono implacabili: il PD è sotto il 17%.Continua a leggere