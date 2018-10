Red Dead Redemption 2 | la box art della versione PS4 giapponese indica che il gioco

Il co-fondatore di Rockstar ci parla della rappresentazione delle donne in Red Dead Redemption 2 : In una recente intervista con Vulture, i co-fondatori di Rockstar Games Sam e Dan Houser hanno divulgato una tonnellata di nuove informazioni sul loro attesissimo gioco per PS4 e Xbox One, Red Dead Redemption 2. Come riporta Dualshockers, oltre a discutere di contenuti tagliati e delle ore settimanali di lavoro per completare il titolo, i co-fondatori di Rockstar hanno parlato dei ruoli e della rappresentazione delle donne all'interno della ...

100 ore di lavoro settimanale per completare Red Dead Redemption 2? Rockstar fa chiarezza : Ve ne avevamo parlato anche noi: secondo quanto dichiarato dal cofondatore di Rockstar Games, Dan Houser, in un'intervista a Vulture, alcuni membri del team hanno lavorato per 100 ore alla settimana nel 2018 al fine di portare a termine lo sviluppo di Red Dead Redemption 2.La dichiarazione ha sollevato più di qualche critica per l'incredibile pressione a cui venivano sottoposti gli sviluppatori all'interno di questo periodo di crunch e anche per ...

Rockstar : "vogliamo che Red Dead Online sia solido come Grand Theft Auto Online". La compagnia non esclude Red Dead Redemption 3 : Red Dead Redemption 2 è in arrivo alla fine di questo mese, ma il suo comparto Online non arriverà insieme al gioco.come riporta VG247.com, è in programma una beta per Red Dead Online nel mese di novembre, che dovrebbe darci tutto il tempo necessario per terminare la storia di 60 ore di Red Dead Redemption 2.Attualmente, Rockstar sta ancora terminando le linee di scrittura e registrazione in studio per la componente multiplayer del gioco ...

Red Dead Redemption 2 : svelato il peso della versione Xbox One : Stando a quanto riportato da Videogamer, Red Dead Redemption 2 peserà circa 88,57 GB su Xbox One, la conferma arriva direttamente dal Microsoft Store.Solo poche settimane fa è stato rivelato che gli utenti PlayStation 4 dovranno liberare ben 105 GB per ospitare l'attesissimo gioco ambientato nel selvaggio West. Lo store di Microsoft non specifica se il numero riguarda le dimensioni del download o le dimensioni dell'installazione.Read more…

La durata e tanti altri dettagli di Red Dead Redemption 2 : A circa dieci giorni dall'uscita di Red Dead Redemption 2 ci troviamo di fronte a diverse interessanti informazioni condivise dal cofondatore di Rockstar Games, Dan Houser, all'interno di un'intervista concessa a Vulture.Ciò che salta immediatamente all'occhio sono alcuni dati rivelati da uno dei fratelli Houser. Si parte per esempio dalla longevità del titolo: in base alle informazioni ottenute, l'autore dell'intervista è arrivato a stimare che ...

Svelata durata campagna di Red Dead Redemption 2 - dettagli su storia e sceneggiatura : Sono emersi nuovi dettagli su Red Dead Redemption 2 grazie a Dan Houser, uno dei capi di Rockstar Games. Di recente infatti nel corso di una lunga intervista concessa a Vulture, ha svelato anche la durata della campagna principale di Red Dead Redemption 2. Di solito i fratelli Houser non amano rilasciare dichiarazioni pubbliche, ma questa volta hanno addirittura annunciato una notizia molto attesa dai fan del gioco. Con le loro dichiarazioni ...

Red Dead Redemption 2 : Svelati peso e longevità : L’uscita di Red Dead Redemption 2 si avvicina, nell’attesa sono trapelate sulla rete informazioni interessanti, riguardanti sia il peso complessivo del gioco che la longevità dello stesso. Red Dead Redemption 2 durerà molto Il VP di Rockstar in una recente intervista ha affermato: La recitazione per la Storia di Red Dead Redemption 2 è oramai conclusa, con l’avvicinarsi del lancio abbiamo ...

Dettagli su patch del day one per Red Dead Redemption 2 - le dimensioni precise : Red Dead Redemption 2 si avvicina sempre di più. Il 26 ottobre sarà il giorno d'uscita per l'ultimo e attesissimo capolavoro annunciato di Rockstar Games. Le piattaforme su cui uscirà saranno Xbox One e PS4, purtroppo per ora non arriverà su PC. Nelle ultime ore sono emersi però ulteriori Dettagli sul gioco western. Anche se per ora non sono ufficiali e quindi da prendere con le pinze, pare che Red Dead Redemption 2 avrà una patch al day one, ...

Red Dead Redemption 2 : oltre 50 armi uniche e vaste opzioni di personalizzazione : Red Dead Redemption 2 uscirà alla fine di questo mese, per cui sono sempre di più le informazioni che trapelano riguardo l'attesissimo tripla A di Rockstar.Come riporta VG247, in Red Dead Redemption 2 saremo in gradi di utilizzare oltre 50 armi diverse con una varietà di munizioni adatte a migliorare la precisione, la gittata dei nostri colpi e il danno inflitto.Un fattore interessante è che maggiormente utilizzeremo un'arma, meglio questa ...

Nuovi dettagli Red Dead Redemption 2 sulle armi - personalizzazione estrema : Soltanto una manciata di settimane ci separano dall'uscita di Red Dead Redemption 2, il nuovo capitolo del brand targato Rockstar che si appresta a riportare sugli schermi dei giocatori tutto il fascino videoludico dell'epopea western. Tante le sfaccettature finemente rifinite dagli addetti ai lavori, che nella loro nuova opera non hanno voluto lasciare davvero nulla al caso: un impegno certosino che si risolverà in una varietà eccezionale tanto ...

105 GB? Nuovi possibili dettagli sul peso di Red Dead Redemption 2 e sulla patch del day one : Red Dead Redemption 2 continua a catalizzare l'attenzione di tantissimi videogiocatori e ovviamente a far discutere per ogni minima informazione trapelata. Un esempio? Il peso del titolo, del file che dovremo accogliere sulle nostre console.Alcuni giorni fa si era parlato di addirittura 105 GB, un dato che si basava sulle confezioni del bundle del gioco con PS4. Secondo quanto riportato da Gaming Bolt questo dato è stato definito esagerato da ...

Qual è il videogioco più atteso dell'autunno? Call of Duty : Black Ops 4 domina su Red Dead Redemption 2 : L'autunno è la stagione più calda per i videogiochi, con i mesi di ottobre e novembre che come da consuetudine sono ricchissimi di nuove uscite. Il nuovo sondaggio di Nielsen ha voluto chiedere ai giocatori Quale fosse il titolo più atteso di quest'anno, e i risultati potrebbero forse sorprendere soprattutto dal momento in cui Red Dead Redemption 2 non è riuscito a conquistare la vetta di questa particolare classifica.Come riporta VG24/7 ...

Red Dead Redemption 2 Trofei PS4 (PlayStation 4) : Red Dead Redemption 2: Trofei PS4. Trofei Red Dead Redemption 2 PS4 (PlayStation 4). Red Dead Redemption 2: Guida ai Trofei per PS4 Oggi vi proponiamo la soluzione e l’elenco completo di tutti i Trofei del gioco Red Dead Redemption 2 per PS4. Curioso di dare uno sguardo alle sfide proposte? Red Dead Redemption 2 […]

Red Dead Redemption 2 Trofei PS4 (PlayStation 4) : Red Dead Redemption 2: Trofei PS4. Trofei Red Dead Redemption 2 PS4 (PlayStation 4). Red Dead Redemption 2: Guida ai Trofei per PS4 Oggi vi proponiamo la soluzione e l’elenco completo di tutti i Trofei del gioco Red Dead Redemption 2 per PS4. Curioso di dare uno sguardo alle sfide proposte? Red Dead Redemption 2 […]