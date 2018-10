Recupera Dati persi da qualsiasi SD | microSD e memoria esterna

Google+ : è possibile Recuperare i dati prima della chiusura : Google ha dato una data termine nella quale verrà definitivamente chiuso il suo fallimentare social network Google+, si parla di agosto 2019 ma la piattaforma, con il costante abbandono degli utenti, è già in uno stato di prematura desolazione.Il colosso di Mountain View ha affermato di aver chiuso la falla che ha causato la fuoriuscita di un ingente traffico di dati privati appartenenti ai suoi utenti ma ormai è troppo tardi.Continue reading ...

Google+ - come Recuperare i propri dati prima della sua chiusura : Giornate di news quasi interamente dedicate a Google, non solo per il suo evento di presentazione dei suoi nuovi dispositivi. Ne abbiamo parlato giusto ieri, la versione consumer di Google+ chiude i battenti ad agosto leggi di più...

Recupera Dati cancellati o persi da iTunes - iCloud e iOS : Recupera dati cancellati o persi da iTunes, iCloud e iOS Leawo iOS Data Recovery è un’app per il recupero dei dati per i dispositivi iPhone, iPad e iPod. Può fungere da programma per il recupero dei dati cancellati o smarriti per tutti i modelli di Phone, iPad e iPod per aiutarti ad evitare la perdita […]

Yahoo! scansiona le e-mail per Recuperare dati da vendere agli inserzionisti : L'azienda proprietaria di Yahoo! vuole fornire un servizio che analizza oltre 200 milioni di caselle di posta al fine di ricavare i dati dei consumatori L'articolo Yahoo! scansiona le e-mail per recuperare dati da vendere agli inserzionisti proviene da TuttoAndroid.