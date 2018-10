Real Madrid | offensiva inglese | offerta di 100 milioni per Sterling

'Real Madrid - tutto su Sterling. Pronti 100 milioni' : ROMA - Il Real Madrid sarebbe disposto a presentare un'offerta di 100 milioni per Raheem Sterling , fantasista del Manchester City e della Nazionale inglese. Lo scrive il Daily Mail . Resta da ...

Calciomercato Real Madrid - obiettivo Sterling per i blancos : Florentino Perez pronto ad offrire 100 milioni : Il presidente del Real Madrid ha messo nel mirino Sterling, secondo i tabloid britannici il City dovrebbe ricevere un’offerta di cento milioni Cento milioni di euro, sarebbe questa secondo i tabloid inglesi l’offerta del Real Madrid per Sterling, esterno offensivo di proprietà del Manchester City. Florentino Perez avrebbe individuato nel giocatore inglese il profilo giusto per rinforzare la propria squadra, protagonista di un ...

Juventus - un paragone... Reale. Con CR7 si imita il Madrid : Non è escluso che, quando la Juve è partita all'assalto di Cristiano Ronaldo, abbia pensato di replicare sistema, flussi di gioco, movimenti e mentalità del Real Madrid. Dopo avergli strappato il ...

Olimpia Milano Real Madrid/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (basket Eurolega) : diretta Olimpia Milano Real Madrid, info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita di Eurolega, valida per la seconda giornata e in programma al Mediolanum Forum(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 10:47:00 GMT)

LIVE Olimpia Milano-Real Madrid - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : a che ora inizia e come vederla in tv e streaming : DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL basket federico.rossini@oasport.it

LIVE Olimpia Milano-Real Madrid - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : a che ora inizia e come vederla in tv e streaming : Il giorno di Milano-Real Madrid è arrivato: l’Olimpia riceve i Campioni d’Europa al Mediolanum Forum di Assago, in una notte che si preannuncia molto calda nella casa del basket milanese, nonché secondo palasport più grande d’Italia. La partita di stasera, seconda dell’Eurolega 2018-2019 servirà per capire a che punto sono gli uomini di Pianigiani nella loro stagione e nel loro progetto di ricerca dei quarti di finale, un ...

Olimpia Milano-Real Madrid - Eurolega basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Esordio europeo al Mediolanum Forum di Assago questa sera per l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano: di fronte, nella seconda giornata della massima competizione continentale, c’è il Real Madrid detentore del titolo. Nel primo turno entrambe le formazioni hanno raccolto un successo: quella di Pianigiani ha espugnato Podgorica battendo il Buducnost 71-82, quella di Pablo Laso ha superato in casa il Darussafaka per 109-93. Quello che si ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : Milano all’esame Real Madrid. L’Olimpia cerca conferme contro i campioni in carica : Un mercoledì da brividi per l’Olimpia Milano, che nella seconda giornata di Eurolega ospita al Forum il Real Madrid. Un esame importante per la squadra di Simone Pianigiani, che contro i campioni in carica testerà le sue ambizioni da playoff. L’inizio di stagione di Milano finora è stato perfetto con la vittoria della Supercoppa e i successi in campionato e coppa (in casa del Buducnost), ma è ovvio che il match contro gli spagnoli ...

Calciomercato Milan - inserimento in extremis del Real Madrid : a rischio l’operazione Paquetà? : Sembrava tutto fatto per il trasferimento del giovane talento brasiliano Lucas Paquetà dal Flamengo al Milan, ma nelle ultime ore sembra che il Real Madrid abbia tentato un inserimento in extremis. Stando a quanto riferito da Marca e poi ripreso da diversi media brasiliani, nonostante il Flamengo abbia già raggiunto un principio di accordo con il club rossonero per una cifra intorno ai 35 milioni di euro e nonostante le dichiarazioni di ...

Inter - non solo Icardi : il Real Madrid pensa a Lautaro Martinez (RUMORS) : Ormai Florentino Perez se l'è legata al dito e non ha alcuna intenzione di lasciar passare il tentativo fatto dall'Inter sotto traccia per portare Luka Modric a Milano. Il patron del Real Madrid aveva anche denunciato la societa' nerazzurra che successivamente è stata ritenuta innocente dalla Fifa. La 'vendetta', dunque, potrebbe arrivare sul mercato visto che il club spagnolo non sta attraversando un buon periodo con la panchina del tecnico ...

Clamoroso Milan - il Real Madrid tenta l’inserimento per Paquetà : Real Madrid pronto all’asta per Paquetà, calciatore promesso sposo del Milan di Leonardo: i blancos tentano lo sgarbo ai rossoneri Il Real Madrid prova ad inserirsi nella trattativa tra Paquetà ed il Milan. L’indiscrezione lanciata da Marca fa un po’ tremare i tifosi rossoneri, dato che è ben nota la capacità economica delle merengues. Grazie all’aiuto di Vinicius e Marcelo, il Real sta facendo pressione sul ...

Atalanta : Rigoni : “sogno di giocare nel Real Madrid” : “Se mi capitasse di poter giocare nel Real Madrid, non ci penserei un secondo”. Emiliano Rigoni, in prestito dello Zenit all’Atalanta, ha svelato i propri sogni di calciatore in erba a DAZN in un’intervista esclusiva disponibile martedì sulla piattaforma streaming. “Quando ero piccolo il Real era già uno dei più grandi club al mondo, lo vedevo come un obiettivo – ha proseguito l’esterno offensivo ...

Il calciomercato oggi – Cessione a gennaio del Milan - si muove anche il Real Madrid : Bakayoko non convince. L’esperienza del centrocampista francese in Italia non sta andando per il verso giusto e potrebbe terminare prima delle previsioni. L’ex Monaco, giunto al Milan a fine mercato con la formula del prestito dal Chelsea, sta trovando poco spazio e non sta soddisfacendo società e staff tecnico. I rossoneri sarebbero decisi a restituire il giocatore al mittente già durante la finestra di mercato di gennaio. Bakayoko, che ...

Real Madrid - la “confessione” di Modric su Cristiano Ronaldo e Zidane : Real Madrid, Modric si è visto spogliato del compagno più forte in squadra ed anche del tecnico Zinedine Zidane Il Real Madrid non ha iniziato col piede giusto questa annata con Lopetegui in panchina. D’altra parte, perdere Zidane e Cristiano Ronaldo non è certo una cosa da poco. Il faro della squadra adesso è certamente Modric, il quale ha parlato dei pesanti addii estivi in casa Madridista: “Non pensavo che Zidane andasse ...