Rc Auto | rischio mazzata nascosta

Polizze Rc Auto - rischio aumenti fino al 40% al Nord : La novità, nel caso, sarà contenuta nel decreto legge omnibus che accompagnerà la manovra. Si punterebbe a realizzare una vecchia ambizione di molti dei guidatori che viaggiano in zone “critiche” del paese in termini di sinistrosità e truffe, ossia stabilire che, per chi si trova in prima classe di bonus-malus, le tariffe siano uguali su tutto il territorio nazionale...

Progetto Bloodhound a rischio. Serve un nuovo manifesto futurista per l’Auto : La notizia che arriva oggi dall’Inghilterra del Progetto Bloodhound messo in amministrazione controllata per mancanza di fondi, non mi stupisce affatto. Siamo in un’epoca strana. Siamo in un’epoca in cui la presentazione di uno smartphone attira più interesse che una missione spaziale. Siamo in un’epoca in cui i biscotti Ringo danno in regalo a chi […] L'articolo Progetto Bloodhound a rischio. Serve un nuovo manifesto futurista per l’auto ...

Rischio incidenti : Toyota richiama 2 milioni di Auto : Grane per la Toyota. Il colosso automobilistico ha annunciato il richiamo di 2,43 milioni di auto con motorizzazione ibrida in

Toyota richiama oltre due milioni di Auto ibride a rischio incidente : Toyota ha annunciato il richiamo di 2,43 milioni di auto con motorizzazione ibrida in tutto il mondo, a causa di un problema di funzionamento che può potenzialmente causare rischi di incidente. L'annuncio arriva appena un mese dopo un altro richiamo di oltre un milione di auto con la stessa ...

Emissioni - a Strasburgo si vota sul futuro della mobilità e dell’industria dell’Auto : testo ambizioso ma a rischio imboscate : Mentre l’inquinamento atmosferico causato dai trasporti continua a crescere in Europa e Bruxelles indaga su Bmw, Daimler e Volkswagen con l’accusa di aver eluso investimenti in tecnologie pulite, il Parlamento di Strasburgo si prepara a esprimersi sul tema delle Emissioni delle auto. Il voto, in programma per il 3 ottobre è considerato cruciale e dall’esito per nulla scontato: in ballo infatti non ci sono solo le politiche di ...

Decreto Genova : "Autostrade non può costruire"/ Ultime notizie : Toti - "pochi soldi e rischio ricorsi" : Decreto Genova: Autostrade esclusa ma dovrà pagare entro 30 gg. Ultime notizie, solo 30 milioni stanziati per il porto a fronte di una perdita stimata in 500 mln(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 23:44:00 GMT)

Auto a guida Autonoma a rischio con la neve e il fango : Le Auto Autonome per essere davvero tali devono fare i conti con un imprevisto, anzi due: neve e fango. Una recente relazione del World Economic Forum e di Boston Consulting Group afferma infatti che le condizioni meteo possono influenzare e compromettere il corretto funzionamento dei sensori e degli altri sistemi che sono alla base del sistema di gestione delle Auto senza guidatore. ”La neve non altera solo la trazione delle ruote sulla ...

La commissione accusa Autostrade : «Rischio crollo del ponte era evidente» : Pubblicata sul sito del ministero dei Trasporti la relazione della commissione ispettiva che evidenzia mancanze e omissioni della manutenzione di Autostrade per l’Italia

Dazi di Trump - la vera vittima è l’Auto europea. Ecco i marchi più a rischio : L’escalation della guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina sta mettendo a rischio i ritmi di crescita dell’industria dell’auto europea, con strascichi sia sulla redditività di breve periodo che sugli investimenti tecnologici dispiegati dai produttori: dalla mobilità elettrica agli studi sull’autonomous driving, la guida autonoma, passando per la connettività interna alle vetture ...

Robot economy - in Italia aumentano i posti di lavoro a rischio Automazione. Contratti sempre più 'atipici' - Key4biz : ... pubblicato stamattina, mette in evidenza alcuni fattori chiave per comprendere fino in fondo in che modo l'automazione e la Robot economy potranno plasmare il nuovo mondo del lavoro, in Italia e nel ...

Ponte San Michele chiuso tra Paderno e Calusco : rischio crollo/ Ultime notizie : stop Auto e treni per 2 anni? : Ponte di Paderno a rischio crollo: chiusura immediata. Ultime notizie, “Parametri fuori norma”, chiuso dalla mezzanotte di ieri lo storico viadotto che unisce Bergamo a Lecco (Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 18:49:00 GMT)

Thiene - Auto in fiamme mentre paga il pedaggio : a rischio il casello : Poco prima delle 18:15 i vigili del fuoco sono intervenuti presso il casello autostradale di Thiene per l'incendio di un'auto incendiatesi mentre l'autista era intento a pagare il pedaggio. Illeso il ...

Ponte Morandi : "Manutenzioni carenti". I vertici di Autostrade e del Ministero "sapevano del rischio" : La prima pista investigativa sul disastro del Ponte Morandi è quella sulla carenza di manutenzione. L'ipotesi di accusa più pesante si basa su questo, e tra le accuse vi è anche l'omicidio stradale, ...