Rastrellamento del ghetto | strafalcioni e polemiche

Settantacinque anni fa il Rastrellamento del Ghetto di Roma - Raggi : 'Una ferita' - Conte : 'Il passato ci insegni' : Virginia Raggi: una ferita incisa nella città "Siamo qui per celebrare - ha ricordato la sindaca di Roma Virginia Raggi , - come ogni anno, la deportazione degli ebrei dal Ghetto; il 16 ottobre del ...

Israele - gaffe di Foa. Parla di 'celebrazioni' per l anniversario del Rastrellamento nel ghetto. E sbaglia la data : Marcello Foa è sicuramento noto anche per l'uso disinvolto dei social per attacchi politici, perfino alle alte cariche dello Stato. Ma in questa circostanza la gaffe riguarda un evento drammatico per ...

L’italiano che scampò al Rastrellamento del ghetto di Roma : Sabato 16 ottobre 1943, a Roma i nazisti catturano e deportano ad Auschwitz 1024 persone. A 75 anni di distanza, ecco la storia di Nando Tagliacozzo, sopravvissuto per caso al rastrellamento del ghetto ebraico di Roma.

Alberto Angela - “Ulisse” vince la sfida e porta la Storia in prima serata : puntata sul Rastrellamento del quartiere ebraico di Roma : Ce l’ha fatta Alberto Angela, ce l’ha fatta la Rai. portare in prima serata sulla rete televisiva più vista, in un giorno storicamente dominato da paillettes e varietà, cultura e riflessione meritava sulla carta già un plauso. I numeri, social e auditel, spiegano perché l’operazione è assolutamente riuscita. Al centro della terza puntata di Ulisse non le bellezze del nostro paese ma l’orrore della Storia. Uno speciale ...

Alberto Angela - in 3 milioni per la puntata di Ulisse sul Rastrellamento del ghetto di Roma. Celentano : grazie - aiuti a non dimenticare : 'La memoria è il più potente vaccino contro gli abissi della Storia'. Così Alberto Angela in un post su Facebook aveva presentato la puntata di Ulisse - Il piacere della scoperta di sabato sera ...

Che cos’è il Rastrellamento del ghetto di Roma del 16 ottobre 1943 : il sabato nero degli ebrei : Settantacinque anni fa, più precisamente il 16 ottobre 1943, ci fu il rastrellamento del ghetto di Roma con la successiva deportazione degli ebrei della Capitale direttamente nel campo di sterminio di Auschwitz. Anche la Rai e Alberto Angela hanno scelto di raccontare il "sabato nero" degli ebrei Romani.Continua a leggere